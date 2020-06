30-årig mand erkendte forleden i retten, at han havde slået en anden mand fire gange en aften på Old Irish Pub. Arkivfoto

Dømt for fire slag i ansigtet på Old Irish Pub

Manden erkendte, da sagen var for Retten i Hillerød forleden, at han havde slået en anden mand fire gange den 19. november omkring klokken 23.30, står der i dombogen.

Manden forklarede, at han var på pubben med den anden mand den aften, men han havde fået en del at drikke i løbet af aftenenen, så han huskede ikke, hvad årsagen var til, at han slog ham - eller hvor på kroppen han ramte ham. Han tilstod dog, at det var fire slag i ansigtet.