Direktør om ny p-løsning for turistbusser i Hillerød: "Det kan blive problematisk"

Direktør for Stromma har ikke nødvendigvis tillid til, at det vil fungere med afsætningspladser og fjernparkering

Hillerød Posten - 05. februar 2020 kl. 05:11 Af Anna Hjortsø

I dag parkerer Strommas turistbusser på Markedspladsen, hvor de sætter turisterne af og holder parkeret, indtil turisterne vender tilbage efter en tur på Frederiksborg Slot.

Men sådan vil det ikke være i fremtiden. Byrådet har besluttet at sløjfe busparkeringen på Markedspladsen, fordi der skal bygges et hotel.

Indtil videre er det besluttet, at der i stedet skal laves afsætningspladser med fjernparkering. En løsning, som Mads V. Olesen, direktør for turistselskabet Stromma, ser nogle problematikker ved.

"Vi har ikke nødvendigvis tillid til, at det fungerer. Vi har i hvert fald set nogle dårlige eksempler. Hvis du har en gruppe, du sætter af, og du skal finde tilbage til, hvad så, hvis der er optaget på de pladser? Finder gruppen bussen? Der er masser af timing, som kan blive problematisk," siger han.

Ifølge Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slot er Stromma det turistselskab, der sender flest turistgrupper til slottet med bus.

Nærmere bestemt er det besluttet, at der skal være busholdepladser ved rundkørslen ved Annaborg, hvor busserne afsætter turisterne for dernæst at køre til holdepladser på Roskildevej og parkerer - for senere at vende tilbage til slottet og hente turisterne.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget arbejder løbende med at finde den endelig løsning. Bllandt andet er det i spil at anlægge fire-fem faste parkeringspladser på Markedsstræde, hvilket udvalget skal tage stilling til på deres udvalgsmøde denne onsdag.

Amalienborg Stromma-direktør Mads V. Olesen fortæller, at de kender den potentielle problematik ved fjernparkering fra det kongelige redisens Amalienborg i København.

"Situationen er nok mere grel ved Amalienborg, men systematikken er den samme".

Busserne skal sætte turisterne af på Toldbodgade, køre væk og fjernparkere på Grønningen. Men det fungerer ikke i praksis, ifølge Mads V. Olesen.

"Det kaos, der er i Toldbodgade, udspringer af, at det er vanskeligt for en buschauffør at sætte gæsterne af, køre væk og komme tilbage og samle gruppen op igen. For gruppen vil automatisk søge derhen, hvor bussen satte dem af.

Og hvis pladsen er taget, så har du 50 personer, der skal finde ud af, hvor de skal hen," siger han.

"Det er ubehageligt for en buschauffør at forlade en gruppe og så ikke vide, om man kan samle dem op igen". Det har også skabt dårlig fremkommelighed, fordi buschaufførerne, ifølge Mads V. Olesen, vælger at blive holdende på afsætningspladserne.

"Det siger jeg ikke, vores chauffører gør. Men hvis det er en udenlandsk guide og chauffør, der skal håndtere sådan en logistik, er det svært. Det er nemmere for os at håndtere, men det er ikke optimalt".

Presset program Kaotisk trafik kan skabe forsinkelser, som kan være et problem for turister, der har et tætpakket program. Et scenarie kunne for eksempel være et krydstogskib, hvor gæsterne går i land klokken 10 og sejler igen klokken 17, siger Mads V. Olesen.

"Så kan du ikke bruge en halv time ekstra på slottet. Så kører du udenom. Det er et presset program. Hvis du skal rundt på slottene i Nordsjælland, så har du en fast rute, der tager noget tid, og hvis den rute er timet efter ankomst og afgang på skibet, så vil nogen sige, at det kan de ikke nå og springe det slot over eller noget andet".

En halv times forsinkelse i turisternes program kan altså være afgørende. Og på Det Nationalhistoriske Museum er de netop bekymrede for, at parkeringsforholdene forårsager, at turistbusser vælger at droppe slottet.

Men Mads V. Olesen forestiller sig ikke, at det er Frederiksborg Slot, der ikke vil blive stoppet ved.

"Vi vil nok køre forbi uanset, forestiller jeg mig. Det er et væsentlig slot, som vil være et tab ikke at få set, når man er i København. Men det er der ikke taget stilling til lige nu," siger han.

"Det kommer an på, hvordan tingene ender og kommer til at fungere i praksis. Ellers må vi finde alternative løsninger, når vi kommer hen mod sommer. Det er svært at sige på forhånd".

Usikkerhed At løsningerne ikke er på plads på nuværende tidspunkt, giver noget usikkerhed, siger Mads V. Olesen.

"Lige nu bliver vi nødt til at forholde os til det i takt med, at informationerne kommer og finde løsninger. Men det er jo ikke optimalt".

Strommas sommerprogram er nemlig mere eller mindre fastlagt på nuværende tidspunkt.

"Hvis ikke vi kan nå tingene, har vi et program, der ikke holder. Det er et problem. Hvis vi har sagt, at vi er tilbage i København klokken 17.30 nytter det ikke noget, at vi først er tilbage klokken 18, hvis nogen skal nå et skib eller et fly.

Formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V) ønsker ikke at kommentere sagen, før det politiske udvalg har haft møde onsdag.