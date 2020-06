Ombygningen af Gallerierne er gået i gang. Omkring en tredjedel af centret skal blive til ny luksusbiograf. Foto: Allan Nørregaard

Direktør: Hillerøds nye biograf bliver en, jeg selv vil køre langt for

Nordisk Films kommende biograf i Gallerierne får samme antal sale som den nuværende på Nordre Jernbanevej - men de nye sæder er så store, at der ikke bliver plads til flere gæster

Hillerød Posten - 11. juni 2020 kl. 13:28 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en ny luksusbiograf, som åbner i Gallerierne næste år.

Det lover Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer Danmark, over for Hillerød Posten.

Biografen får seks sale udstyret med luksussæder, der kan lægges helt ned, samt førsteklasses billed- og lydteknik:

"Når vi åbner, kan vi invitere ind i helt nye omgivelser i centrum af byen og tilbyde vores gæster en helt ny biografoplevelse i en topmoderne biograf. Biografen får såkaldte 'reclinersæder', så man kan læne sig tilbage, og den nyeste teknologi. Så det glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med," siger han til avisen.

Nem parkering Nordisk Film Biografer har nu en biograf på Nordre Jernbanevej i Hillerød, men har længe arbejdet på at flytte op i det forladte shoppingcenter i Slotsgade.

"Vi er enormt glade for at ligge i Hillerød, og vi er glade for at åbne en ny, moderne biograf i en del af byen, som vi betragter som værende endnu mere central. Det er mere bekvemt at komme dertil for vores gæster, og det bliver nemmere at parkere. I dag har vi parkering et stykke fra biografen, og vi ved godt, at det ikke nødvendigvis er så bekvemt for vores gæster, når de kommer i bil. Så vi er glade for, der bliver fire timers gratis parkering for vores gæster i Gallerierne," siger Casper Bonavent til Hillerød Posten.

Casper Bonavent bor selv i København, men han kommer måske til at tage turen til Hillerød lidt oftere, når biografen åbner:

"Vi får den nyeste teknologi inden for lyd og skærm - det absolut bedste der findes på markedet. Så selvom jeg bor i København, bliver jeg en af dem, som kører op for at besøge biografen i Hillerød - også nu hvor det er nemmere at parkere".

Flere kvadratmeter I Nordisk Films nuværende biograf er der også seks sale, så der kommer ikke til at være plads til flere gæster i den nye biograf.

"Vi åbner lidt flere kvadratmeter, end vi har nu, men med det samme antal sale og tæt på det samme antal gæster. For med reclinersæderne får man mere komfort, men de kræver også mere plads. Til gengæld får gæsterne også mere plads til at stille popcorn og cola fra sig, slå benene op og rigtig læne sig tilbage. Det giver en helt anden komfortoplevelse," siger Casper Bonavent.

Håber på restauranter Nordisk Film Biografer, som er landet største biografkæde med 23 biografer over hele landet, har længe arbejdet på at rykke ind i Gallerierne - og i sidste uge kunne de så offentliggøre, at kontrakten var underskrevet:

"Gallerierne er et enormt spændende center for os. Det ligger godt i gågaden som nabo til SlotsArkaderne, som er populært, og vi vurderer, at det kan give en masse positivt til byen, at vi får et center med kulturelle tilbud og spisesteder, som komplimenterer hinanden fornuftigt," siger Casper Bonavent, som betragter dialogen med Gallerierne og direktør Tom Høeg som "enormt imødekommende":

"Vi er enige om, at der giver en stor værdi til Gallerierne og til biografen med et samarbejde. Samtidig håber vi, at der nu kommer interesse for at rykke ind i Gallerierne, så centret kommer godt op igen. Jeg tror, at nu hvor vi har offentliggjort, at der åbner en biograf - så skal der nok komme nogle henvendelser. Og det vil styrke biografoplevelsen, at der ligger noget ved siden af for eksempel restauranter, cafeer eller andre tilbud for familier, så vi kan skabe et stærkt produkt og en stærk oplevelse for gæsterne i Hillerød og omegn," siger Casper Bonavent.

Byggeriet af biografen er i gang - og parterne håber, at den kan åbne til efterårsferien næste år.

