Se billedserie Biblioteket har haft held til at dele dinoer ud, som børn kan læse sammen med henover sommeren. Her ses Marianne Nørløv Eskildsen fra nørklerne og Stine Lauritzen Larsen fra Hillerød Bibliotekerne. Pressefoto

Dino'er på biblioteket har fået børn i gang med læsningen

Hillerød Bibliotekerne har succes med at få børn til at læse gennem initiativet 'Læs med din helt egen dino'

Hillerød Posten - 27. september 2020 kl. 06:50 Kontakt redaktionen

"Kampen og børnenes opmærksomhed er blevet hårdere de seneste år. Bøgerne kæmper en ulige kamp mod fjernsyn, computere, tablets og smartphones, og de taber terræn. Antallet af børn, der læser flere gange om ugen, er faldende, og derfor er der igangsat en national indsats for at øge læselysten. Bibliotekerne har en helt central rolle i denne indsats," skriver Hillerød Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

På Hillerød Bibliotekerne har det blandt andet udmøntet sig i initiativet "Læs med din helt egen dino", som har været stor succes henover sommeren. Mere end 500 dinoer har været på læseeventyr med de søde børn i Hillerød.

"Det er vildt fantastisk, og vi har fået så mange gode tilbagemeldinger, og vi håber jo, at vi kan bygge videre på, at så mange børn og forældre har haft en god oplevelse med biblioteket og bøgernes verden, så de kommer tilbage igen og igen. Jeg bliver super glad for sådan en oplevelse og tænker straks i, hvordan vi kan holde fast i den succes," siger børnebibliotekar Stine Lauritzen Larsen, der har været en af bærende kræfter bag initiativet.

Sjovt at læse Sammen med den lille dino-figur, som børnene skulle hente på biblioteket og navngive, så fik de et konkurrenceark, med forskellige opgaver, de skulle løse, så som "læs eller lyt i en hule" eller "læs eller lyt, mens du spiser en is". Fokus var, at det ikke skulle føles som lektier.

"Vi har delt 528 dinoer ud. Omkring 70 børn er vendt tilbage med udfyldte opgaveark og har fået diplomer. Det, synes vi, er en stor succes, også sammenlignet med tidligere sommerlæsetiltag om sommer, så det vil vi gerne bygge videre på," siger Stine Lauritzen Larsen.

Skræddersyede kufferter Det gør bibliotekerne ved at tilbyde skræddersyede læsekufferter. Hillerød Bibliotekerne har fået hjælp fra den lokale Røde Kors til at producere rejseklare miniversioner af Hilbert, som nu også har fået sin egen mailadresse: hilbert@hillerod.dk. Det første, man skal gøre, er at skrive en mail til Hilbert, hvor man fortæller lidt om sig selv, og så pakker han en kuffert, der er skræddersyet til det enkelte barns læselyst.

I kufferten får børnene både de udvalgte bøger og den lille hæklede Hilbert, som skal bo hos dem i 14 dage. Håbet er også, at børn og forældre tager lidt billeder af de hyggelige læsestunder og deler dem på sociale medier, hvor de kan inspirere andre børn og forældre til at skrive til Hilberts mail.

