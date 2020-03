Digital påske på Frederiksborg Slot

Børn, børnefamilier og andre interesserede kan via den virtuelle tur bevæge sig rundt i museets stuer, og på dnm.dk/events findes udklip af portrætter sammen med enkelte ledetråde, som skal hjælpe med at finde frem til det fulde portræt. Ved hjælp af piletaster og touch-funktioner er det muligt for besøgende at navigere rundt i mere end 50 tilgængelige stuer og pragtrum på slottet.