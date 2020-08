Anne Mette Gravgaard og hendes ven har været ude for nogle voldsomme ting, som har gjort dem interesserede i, hvordan mennesker reagerer, når livet kommer i undtagelsestilstand. Pressefoto

Dialog om det svære liv

Oplægsholdere er tidligere sognepræst Anne-Mette Gravgaard og hendes nære ven, som begge hver sin vis kender det svære liv. Den ene mangler en arm og et ben, den anden har på grund af anoreksi været hospitalsindlagt i mange år og herefter tilbragt syv år på et psykiatrisk bosted og modtaget rigtigt mange elektrochok.

Hensigten med aftenens dialogforedrag er at forsøge at tage skammen af diagnoserne og udslette vores fordomme og angst for det anderledes.