Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Under regnbuen og reservekolleger

En ny, lokal netværksgruppe for LGBT+-personer kalder sig Under Regnbuen og holder intromøde, hvor formålet er at forsøge at danne et netværk og få en dialog i gang om hyggelige og interessante aktiviteter i Hillerød.

En anden ny netværksgruppe er Reservekollegerne. Den er for dem, der er uden for arbejdsmarkedet og derfor ikke har noget fællesskab og gerne vil skabe rum til at mødes i dagtiden, hvor andre er på arbejde. Netværket er for under 65 år.

Frivilligcentret arrangerer infomøde og workshop om frivilligjob.dk-portalen, hvor foreninger og grupper samt kommunale medarbejdere, der arbejder med rekruttering af frivillige, kan lære mere om til at komme i gang med at bruge frivilligjob.dk.

Mandag 2. marts

09.00-10.00: DOF Hillerød Fritidsskole: Qigong

10.00-13.00 Kvindekrisecentret: Lev uden vold

Organisationen Lev Uden Vold har oprettet en netværksgruppe for tidligere

voldsudsatte kvinder i samarbejde med Hillerød Krisecenter og Frivilligcenter Hillerød. Netværksgruppen er for tidligere voldsudsatte, der er brudt ud af volden, og er faciliteret af en gruppeleder med psykologisk baggrund. Gruppen mødes hver anden uge, i alt ti gange. Hvert møde varer tre timer med pause.

10.15-15.45: FOF: Kursus i billedkunst

12.00-14.00: Styrk din krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole.

16.00-18.00: Trivselsgruppe for børn i skilsmissefamilier

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.00: Under Regnbuen: Intromøde

Under Regnbuen Hillerød er en ny, lokal netværksgruppe for LGBT+-personer. Formålet med intromødet er at forsøge at danne et netværk og få en dialog i gang om, hvilke hyggelige og interessante aktiviteter, gruppen vil lave: Fællesspisning, filmaftener, lave events eller på anden vis sætte et "regnbue"-præg på Hillerød. Alle interesserede er velkomne.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 3. marts

09.45-10.45: Hillerød Motionsvenner: Motion

Hold bevægelsesapparatet og humøret i gang med motion og afspænding. Mindre hold for seniorer med plads til flere interesserede. Efter motionen drikker vi en kop kaffe/te.

10.00-15.00: Kreativt værksted

Mal, strik eller hækl i det kreative værksted. Medbring selv dine materialer. Deltagerne sparrer og støtter hinanden.

13.30-16.30: Sprog- og netværkscafé: Hjælp til lektier m.m.

Hjælp til lektier, det danske sprog og papirer fra det offentlige. Åben café, der blandt andet henvender sig til flygtninge og indvandrere, der går på sprogskole eller anden uddannelse. Der tales dansk på alle niveauer.

15.00-16.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

15.30-17.30: Amnesty International: Medlemsmøde

Medlemsmøde i lokalafdeling Hillerød. Deltag i lokalgruppens arbejde for menneskerettigheder for alle. Vær med til at oplyse og gøre en forskel globalt ved at arbejde lokalt. Alle interesserede er velkomne.

16.00-19.00: Juridisk§dialog: Hjælp til lovgivning

Få hjælp til at forstå den sociale lovgivning, herunder serviceloven og kommunens ansvar og sagsbehandlingsproces og få hjælp til at forstå breve og afgørelser fra udlændingemyndighederne.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

18.30-23.00: Hillerød Skakklub: Træning og spil

18.00 - 19.30: Træning for børn og unge i alderen 6-16 år.

19.30-20.00: Træning for seniorer.

Onsdag 4. marts

09.00-13.00: Klatmalerne

En netværksgrupper, der maler i atelieret.

14.00-17.00:Frivilligcenter Hillerød: Infomøde og workshop om frivilligjob-Portal

Infomøde og efterfølgende workshop for repræsentanter fra foreninger og grupper samt kommunale medarbejdere, der arbejder med rekruttering af frivillige. Lær mere om Hillerøds nye, lokale frivilligjob-portal, og få hjælp til at komme i gang med at bruge frivilligjob.dk.

19.00-21.00: Lokalhistorisk Forening: Generalforsamling og foredrag

Foredrag ved Asger Berg ”Liget i skoven”.

19.00-21.00: Angstforeningen: Selvhjælpsgruppe

Del dine tanker og erfaringer om angst med andre. Dette er ikke en åben gruppe, men der oprettes løbende nye grupper.

19.00-21.30: Autismeforeningen: Netværksmøde

Netværksmøde for forældre til piger med autisme.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.

19.30- 21.30: Cyklistforbundet Hillerød: Generalforsamling

Torsdag 5. marts

09.30-11.00: Styrk din krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole.

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Team Overgang: Selvhjælpsgruppe

10.15-13.00: FOF: Kursus i billedkunst

10.20-13.55: FOF: Kursus i spansk

Der undervises henholdsvis på niveau A1 og A2

10.30-12.30: Reservekollegerne: Netværksgruppe for dig uden for arbejdsmarkedet

Formålet er at skabe rum til at mødes i dagtiden, hvor andre er på arbejde og har et kollegafællesskab. For dig, der er under 65 år.

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse.

13.00-15.00: Kom med!: Gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

17.00-19.00: Danske Handicaporganisationer Hillerød: Årsmøde

17.00-19.00: Trivselsgruppe: Børn i sorg

En trivselsgruppe for unge pårørende i et fællesskab med andre med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige

18.00-20.00: Barokhavens Venner: Generalforsamling

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber.

19.00-21.00: ADHD-foreningen: Café for voksne med ADHD

Cafeen er et frirum, hvor du kan tale med ligestillede og få støtte til de udfordringer, du oplever i hverdagen. Der vil først være et oplæg og en styret snak om dagens emne, senere er der åben café med kaffe, te og småkager. Åben for medlemmer og interesserede. Man møder bare op.

19.30-21.30: Naturhistorisk Forening: Hunderevet ved Hundested

Formand for reetablering af stenrevet Hunderevet, lærer Frank Eske-Lund vil fortælle om revets betydning for biodiversiteten, om hvad et formidlingsrev er for noget, og hvorfor det i det hele taget er en god idé med sådant et rev. Entre for ikke-medlemmer.

Fredag 6. marts

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Alzheimerforeningen: Gotvedgymnastik

Pårørende og efterlevende til mennesker med demens kan deltage og efterfølgende nyde hyggeligt samvær og erfaringsudveksling over en kop kaffe/te. Gymnastikken varer cirka en time og et kvarter og hygge cirka 45 min. Der er mulighed for, at den demensramte ægtefælle/forældre sideløbende kan deltage i aktiviteter med andre i samme situation i et tilstødende lokale.

10.00-12.00 Ældre Sagen: Bliv forfatter i dit eget værksted

Gruppen mødes hver anden fredag frem til 3. april. Der vil være et emne, man skal skrive om fra gang til gang.

Lørdag 7. marts

14.00-18.00 Haveselskabet Nordsjælland: Workshop om præriehaven

Foredrag og workshop med plantemand Finn Bruun og landskabsarkitekt Thomas Vejsnæs, der giver idéer til dit eget bed. Tilmelding senest 3. marts. Deltagergebyr: 100 kr. for medlemmer – 150 kr. for ikke-medlemmer.

16.00-22.00: Nordsjællands Skakklub og DFUNK (Dansk Flygtningehjælps ungdom): Hygge og brætspil

Kunne du tænke dig en kulturel oplevelse eller lære at spille et spændende spil, så er denne begivenhed noget for dig. Nybegynder eller erfaren, kom og vær med til en eftermiddag/aften med hygge, god mad, snak og mange forskellige spil, som skak, backgammon, dam m.m.

Søndag 8. marts

11.30-15.00: Dansk-Kurdisk Ungdoms- og Kulturforening: Folkedans og modersmålsundervisning.

16.30-18.30: Sathya Sai Baba: Sang.