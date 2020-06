Kreativt værksted, hvor alae er velkomne til at male, strikke eller hækle, er med til at lukke frivilligcentret ned for sommeren.

Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Sidste uge før sommerferien

Når ugens aktiviteter er gennemført, går frivilligcentret på sommerferie og åbner igen tirsdag 4. august. Det betyder dog ikke, at frivilligcentret er helt lukket. Grupper som Narcotics Anonymous og Vennepunktet mødes uanset ferie.

Mandag 29. juni

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics: Netværksmøde

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 30. juni

10.00-15.00: Kreativt værksted - mal, strik eller hækl i. Medbring selv dine materialer. Deltagerne sparrer og støtter hinanden.

15.30-17.30: Amnesty International: Medlemsmøde

Medlemsmøde i lokalafdeling Hillerød. Deltag i lokalgruppens arbejde for menneskerettigheder for alle. Vær med til at oplyse og gøre en forskel globalt ved at arbejde lokalt.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

Onsdag 1. juli

14.00-15.30: Naturtræning for mænd over 60

Frivilligcenter Hillerød, DGI og Hillerød Kommune står bag projektet Gå i naturen, der skal styrke fysisk og mental sundhed for mænd over 60 år og forebygge mistrivsel og ensomhed. Metoden er en kombination af gåture og træning i naturen, øvelser, der træner hjernen gennem stimulering af sanserne, balancen, hukommelsen, koncentrationsevnen og socialt samvær med ligesindede i aktive fællesskaber.

Træningen foregår udendørs, fordi forskning viser, at udendørs fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer for sundhed og trivsel.

Torsdag 2. juli

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år.

Mødested for ensomme over 24 med det formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber.

Søndag 5. juli

10.00-15.30: Danske Slægtsforskere: Studiegruppe

DNA i slægtsforskningen.