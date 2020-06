Artiklen: Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Gåture for mænd over 60

Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Gåture for mænd over 60

Projektet 'Gå i naturen', der skal styrke fysisk og mental sundhed for mænd over 60 år og forebygge mistrivsel og ensomhed, samt RepairCafé Hillerød, hvor frivillige mødes og tilbyder lokale medborgere at reparere defekte genstande, fortsætter sine aktiviteter, der er sat i gang efter genåbningen af frivilligcentret.

Derudover har Røde Kors genoptaget sine førstehjælpskurser.

Mandag 22. juni

10.00-13.00 Kvindekrisecentret: Lev uden vold

Organisationen Lev Uden Vold har oprettet en netværksgruppe for tidligere voldsudsatte kvinder i samarbejde med Hillerød Krisecenter og Frivilligcenter Hillerød. Netværksgruppen er for tidligere voldsudsatte, der er brudt ud af volden, og er faciliteret af en gruppeleder med psykologisk baggrund. Gruppen mødes hver anden uge, i alt ti gange. Hvert møde varer tre timer med pause.

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 23. juni

10.00-15.00: Kreativt værksted

Mal, strik eller hækl i det kreative værksted. Medbring selv dine materialer. Deltagerne sparrer og støtter hinanden.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

Onsdag 24. juni

10.00-12.30: It-café: Rådgivning og hjælp

Ældre Sagen og Frivilligcenter Hillerød samarbejder om en it-café. Frivillige hjælper med små og store problemer på it-området. Det gælder pc’er, tablets og mobiltelefoner samt tilsvarende Apple-versioner. Ingen spørgsmål er forkerte, og store problemer for brugerne er måske bare små for hjælperne.

14.00-15.30: Naturtræning for mænd over 60

Frivilligcenter Hillerød, DGI og Hillerød Kommune står bag projektet Gå i naturen, der skal styrke fysisk og mental sundhed for mænd over 60 år og forebygge mistrivsel og ensomhed. Metoden er en kombination af gåture og træning i naturen, øvelser, der træner hjernen gennem stimulering af sanserne, balancen, hukommelsen, koncentrationsevnen og socialt samvær med ligesindede i aktive fællesskaber.

Træningen foregår udendørs, fordi forskning viser, at udendørs fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer for sundhed og trivsel.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

Torsdag 25. juni

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

13.00-15.00: Kom med!-gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år.

Mødested for ensomme over 24 med det formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber.

Fredag 26. juni

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

Lørdag 27. juni

12.00-15.00: RepairCafé

RepairCafé Hillerød er et bæredygtigt, hvor frivillige mødes og tilbyder lokale medborgere at reparere defekte genstande, som ellers var blevet smidt ud. De giver livet tilbage til mobilopladere, syr flænger i skjorter, får brødristeren til at riste igen eller trækker nye ledninger i den gamle lysekrone. Og al hjælp er gratis.

Søndag 28. juni

09.30-17.30: Kursus i førstehjælp ved Røde Kors

Kurset giver introduktion til grundlæggende førstehjælp for alle og er obligatorisk for alle, der skal tage kørekort. Introduktion til hjertestarter. Pris kr. 575,- inkl. materialer og kaffe/te.