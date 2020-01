Et byrådsmedlem fra hvert af de otte partier, der er repræsenteret i Hillerød Byråd, gør status over 2019. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Det politiske år, der gik: Tue Tortzen (EL) Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det politiske år, der gik: Tue Tortzen (EL)

Vi er trådt ind i 2020, og vi har derfor bedt byrådets partiet om at gøre status over det politiske år, der gik, og om at se ind i det nye

Hillerød Posten - 02. januar 2020 kl. 17:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens byrådsmedlem Tue Tortzen er bl.a. glad for, at der blev sat 20 mio. af til energibesparelser og solceller

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Cykelstien på Holmegårdsvej er i fuld gang, og stien på Frejasvej er ved at blive planlagt. Vi fik landet et budget uden store nedskæringer, fordi der er kommet flere skatteborgere til. Der er politisk enighed om, at vi skal bygge flere daginstitutioner, og så mangler vi bare regeringens løfte om en voksen for hver 3. vuggestuebørn og 6. børnehavebørn. Der blev sat 10 millioner af til energibesparelser og 10 millioner til solceller, og vi holder målet om 35 % mindre energiforbrug end i 2015, og der kommer elbiler i hjemmeplejen. Planerne om et nyt plejehjem er også ved at tage form. Vi er ved at blive enige om en ny miljø-strategi for kommunen, og der bliver fortsat hentet haveaffald, og skraldespandene skal (alligevel) ikke trækkes ud til skel. Der er startet kurser op, så arbejdsløse kan lære at udføre beton, kloak og anlægsarbejde –og de fleste kommer i arbejde efter kurset. Og Teglgårdssøen bliver langt om længe til badesø.

Hvad er du mindst stolt af? Der er for få voksne i børnehaver og vuggestuer, samtidig med at flere og flere børn får problemer senere i livet, fordi de mangler omsorg. Vi kan ikke være det bekendt. Vores veje og stier er i dårlig forfatning, og de skal vedligeholdes bedre. Vi forurener stadig meget, når kloakkerne løber over. Den plan, der er vedtaget, løser kun noget af problemet, og det bliver dobbelt så dyrt, når det hele skal graves op igen om nogle år. Vi har desuden endnu ikke fået plantet pil eller rød-el i vådområder langs pøle Å og Havelse Å. Det ville tage mange af de næringsstoffer, som ender i Arresø og Roskilde Fjord. Det er heller ikke lykkedes at sætte regulært arbejde i gang til de sidste arbejdsløse.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2020? Vi skal have nok pladser nok til børn og gamle og få vedtaget en miljøpolitik, der virkelig rykker og føre den ud i livet. Vi skal tiltrække nye virksomheder til Favrholm og sikre beskæftigelsen og fremtidens skattegrundlag. Vi skal anlægge en P-plads i den vestlige del af byen, så man kan stille bilen og gå ind i bymidten, og vi skal støtte musik, teater og kultur, så vi får mere liv i bymidten. Vi skal også have de de sidste arbejdsløse ud og lave noget fornuftigt til overenskomstmæssig løn. Selvom der bygges meget nyt, er det også vigtigt, at vi bevarer nogle af de billigere boliger, vi har, så alle har råd til et sted at bo. Vi skal forebygge i stedet for at helbrede –både når det gælder mennesker, veje, stier og bygninger. Vi skal fortsat leve i fred og fordragelighed og glæde os over vores by og natur.

relaterede artikler