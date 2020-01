Et byrådsmedlem fra hvert af de otte partier, der er repræsenteret i Hillerød Byråd, gør status over 2019. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Det politiske år, der gik: Peter Lennø (DF) Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det politiske år, der gik: Peter Lennø (DF)

Vi er trådt ind i 2020, og vi har derfor bedt byrådets partiet om at gøre status over det politiske år, der gik, og om at se ind i det nye

Hillerød Posten - 02. januar 2020 kl. 14:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. viceborgmesteren fra Dansk Folkeparti, Peter Lennø, er stolt af, at der ikke blev sparet på plejehjemmenes normering.

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Jeg er rigtig stolt af, at der ikke blev sparet på grundnormeringen på plejehjemmene, hvilket ville have betydet en reduktion af op til syv medarbejdere – til stor skade for beboerne og personalet. Der blev heller ikke reduceret på demens-normeringen. Disse borgere skal have en tryg alderdom, et godt liv, med masser af kærlig og god pleje. Der skal også være tid til samtaler og hyggestunder, og det får de ikke, hvis der skæres ned på normeringen.

Hvad er du mindst stolt af? Jeg er ikke så stolt af, at vi ikke er bedre til at tage os af de familier med børn med eksempelvis autisme og andre handicaps. Det er temmelig vigtigt for disse familier, at barnet/børnene får den rigtige hjælp med rette skoletilbud, samt støtte til familien. Dette skal ikke forstås, som om der ikke gøres noget for disse børn. Men jeg kunne godt tænke mig, at alle familier med børn med handicaps, kunne få den hjælp, de har brug for. Jeg er overbevist om, at man gør, hvad man kan, med den forhåndenværende økonomi, som desværre er en væsentlig medspiller.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2020? Der er flere vigtige opgaver, så det er ikke nemt at udpege en bestemt. For mig er det vigtigt, at vi kan bevare midler, som før var en del af Værdighedsmidlerne, til brug for aktiviteter på plejehjemmene, dagcentre, rehabiliteringscentret og på daghjemspladser til aflastning. Der vil fra 2020 blive samarbejdet med forvaltningen og udvalget for Omsorg og Livskraft om, hvordan de penge, vi nu afsætter, bedst muligt bruges i samarbejde med dem, der er helt afhængige af hjælp og støtte.

relaterede artikler