Det politiske år, der gik: Peter Langer (SF)

Vi er trådt ind i 2020, og vi har derfor bedt byrådets partiet om at gøre status over det politiske år, der gik, og om at se ind i det nye.

02. januar 2020

I SF er de mere end tilfredse med kommunens arkitekturpolitik, ifølge byrådsmedlem Peter Langer.

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? I SF er vi mere end tilfredse med den arkitekturpolitik, der er på vej. Med et sporskifte væk fra 'fortidens fejltagelser' og meget af det byggeri, der skyder op nu. Vi har sat borgerinddragelse højt og skal fremover være meget mere kritiske ved godkendelse af nye projekter. Vi har også sat fokus på 'missing links' på vores cykelstier, især på skoleveje. Cykelstien på Tamsborgvej har været savnet og er nu vedtaget. Der bygges på Holmegaardsvej og snart på Frejasvej/Selskovvej. Vi er også tilfredse med reformen på det specialiserede børneområde, der forhåbentlig sikrer, at det enkelte barn får det rette tilbud i rette tid. Og med penge fra eventpuljen og den nyoprettede kulturpulje har vi fået spændende nye kulturaktiviteter til byen: Gadeteaterfestivalen Hofnarren, danseteater på vores plejehjem og Fællesskabsfestivalen på biblioteket er gode eksempler. Og så er vi stolte over at bo i en by, hvor vores dygtige kulturinstitutioner og de mange frivillige sikrer et blomstrende kulturliv.

Hvad er du mindst stolt af? Der skyder mange byggerier op i Hillerød i disse måneder. Mange af dem er desværre vedtaget efter 'de gamle regler': For højt og tæt, uden kantzoner og variation, ofte med lavt siddende altaner og dispensationer fra kommuneplanen. SF stemte efter Museum Nordsjællands anbefalinger imod at nedrive bevaringsværdige bygninger både på Vibekevej og i Murer-Tonnys Stræde. Der var ikke flertal i Byrådet for at øge normeringerne i dagtilbud allerede i 2020, som SF ønskede. I finansloven blev der dog senere afsat ca. 4 mio. kr. til forbedrede normeringer i vores kommune. At få minimumsnormeringer senest i 2025 er fortsat en hjertesag for SF. Året har desværre budt på mange budgetoverskridelser i byggesager: Tunnelen ved cykelstien til Nødebo, FrederiksborgCentrets nye multiarena og cykelstiprojekterne på Holmegårdsvej og Frejasvej blev alle dyrere end forventet. Der bør være fremover være kortere fra vedtagelse til handling, så vi kan undgå den fordyrende ventetid.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2020? Det er at tage fat på den grønne omstilling, hele samfundet skal igennem frem mod 2030, både mht. transport, natur og genanvendelse. Den nye klimastrategi og strategien for bynatur er vigtige redskaber her. Sammen med resten af FN’s Verdensmål bør de få en væsentlig plads i udvalgenes arbejde. Vi skal starte arbejdet med kommuneplanen 2021 og have vedtaget den nye arkitekturpolitik og især føre de gode hensigter ud i livet. Fremtidige projekter skal screenes og forberedes grundigt med hjælp fra borgerne og det nye arkitekturråd, som skal holde bygherrer og politikere fast på politikkens krav. Vi skal have de ekstra millioner fra finansloven på skole- og dagtilbudsområdet og få flere voksne til vores børn. Og vi skal sætte mere fokus på kultur og de værdier, som kulturen skaber og indeholder. Vi ser frem til samarbejdet med Sangcenter Nordsjælland, som vil bringe mere sang og musik til Hillerøds borgere.

