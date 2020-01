Et byrådsmedlem fra hvert af de otte partier, der er repræsenteret i Hillerød Byråd, gør status over 2019. Foto: Anna Hjortsø

Det politiske år, der gik: Peter Ingemann Bentsen (K)

Vi er trådt ind i 2020, og vi har derfor bedt byrådets partiet om at gøre status over det politiske år, der gik, og om at se ind i det nye

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Royal Stage har været den største begivenhed ifølge det konservative byrådsmedlem Peter Ingemann Bentsen.

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Færdiggørelsen og åbningen af Royal Stage har været den største begivenhed. Arenaen er et markant vartegn for Hillerød by, og jeg glæder mig til at følge med i alle de aktiviteter som bliver afholdt fremadrettet. Det er glædeligt, at vi har fået en flot ramme for sport og kultur fra 'øverste hylde'. På falderebet til det nye år fik vi nyheden om udviklingen af Favrholm. Både et FC Nordsjælland og planerne for Favrholm er hver for sig helt fantastisk for Hillerød, men sammen og på en gang er knap nok til at forstå. Det er glædeligt, at investorer finder Hillerød attraktiv og ønsker at investere i boliger og arbejdspladser i vores kommune. Som konservativ støtter jeg op om sporten og kulturen. Det er en del af vores identitet. Og arbejdspladserne og nye indbyggere er grundlaget for hele Hillerøds fremtid.

Hvad er du mindst stolt af? Sagen om børn med særlige behov har været trist, men jeg er glad for, at der med budget 2020-2023 er afsat flere penge til netop det område. Og nu skal vi via dialog og samarbejde skabe forbedringer for særligt børnene, men også deres forældre. Den fornyede usikkerhed om motorvejen til Hillerød er meget skidt for udviklingen i Hillerød, men omvendt er jeg glad for, at der er 100 % opbakning fra alle politikere i byrådet. Det er en konservativ mærkesag, at vi får forbedret de trafikale forhold, især i Hillerød C, men også for medarbejderne hos Novo Nordisk, Foss og andre virksomheder i Hillerød.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2020? Hillerød forventer en stor vækst af indbyggere i de kommende år. Det er vigtigt, at vi ikke skuffer nye såvel som nuværende indbyggere i forhold til den kommunale service, der er behov for. Daginstitutioner, skoler og plejehjem er vigtige elementer for den borgernære velfærd. Der er endelig blevet afsat nogle midler til at løse trafiksikkerhed og trængselsproblemer i bymidten – et område, jeg vil holde meget øje med i de kommende år. En forbedring af miljøet i bymidten er også tiltrængt. Her tænker jeg særligt på slotsøstien og de ejendomme, som vender ud mod slotsøen. Det kan vi ikke være bekendt hverken over for turister eller os selv. Og så kunne jeg godt tænke mig, at der kom flere gode arbejdspladser med baggrund i større og mellemstore virksomheder f.eks. medico, IT-service og produktion.

