Et byrådsmedlem fra hvert af de otte partier, der er repræsenteret i Hillerød Byråd, gør status over 2019. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Det politiske år, der gik: Klaus Markussen (V) Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det politiske år, der gik: Klaus Markussen (V)

Vi træder ind i 2020, og vi har derfor bedt byrådets partier om at gøre status over det politiske år, der gik, og om at se ind i det nye

Hillerød Posten - 01. januar 2020 kl. 16:30 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frustrationen fra børnefamilier med særlige behov har gjort et stort indtryk på 1. viceborgmesteren fra Venstre Klaus Markussen.

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Der er meget, der er lykkedes. Vi har lige erfaret, at FC Nordsjælland vil etablere sig i Hillerød, og at vi får udviklet store dele af Favrholm til en attraktiv bydel. Vi udvikler også Dyremosegård i Skævinge til et attraktivt boligområde. Det betyder, at vi nu får byudvikling udenfor bymidten – og det er vigtigt. I Venstre mener vi, at udviklingen af vores kommune skal ske på en måde, så det ikke går ud over servicen for os, som bor her allerede. Derfor er jeg stolt over, at vi endelig har afsat penge til bedre fremkommelig på vores veje og øger pasningskapaciteten i vores børnehaver. Vores udvikling skal gå hånd i hånd med, at vi vedbliver at være et attraktivt sted at bo. Derfor er kernevelfærd som ældrepleje, skoler og børnepasning vigtig. I den forbindelse glæder jeg mig meget over, at byrådet nu arbejder med at etablere et friplejelignende plejecenter.

Hvad er du mindst stolt af? Sidste vinter oplevede vi en kulmination af frustration og utilfredshed blandt familier med børn med særlige udfordringer. Hele forløbet gjorde et dybt indtryk på mig. Sidenhen har byrådet, med Børn, Familie og Ungeudvalget i spidsen, arbejdet indgående med at reformere vores arbejde på det specialiserede børneområde med bl.a. forældredialog, flere ressourcer og opgradering af kompetencer. Resultatet er blevet godt. Vi har nu vedtaget en ambitiøs retning for området, og byrådet har sat midler af til at gennemføre reformer, som vil sikre den mere sammenhængende indsats. Resultatet endte godt, men hele forløbet var smertefuldt for alle involverede. Arbejdet vil for alvor blive iværksat i året, der kommer. Venstres byrådsgruppe er næppe alene om at lægge alle kræfter i at sikre, at vi får omsat den politiske aftale om reformer til indsatser, som kan mærkes som forbedringer både blandt vores medarbejdere og borgere.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2020? I Venstre mener vi, at den vigtigste opgave er, at byrådet sikrer, at den udvikling, vi oplever, ikke går ud over den service, vi tilbyder til os som bor her allerede. At vi oplever udvikling på tværs af kommunen, og at vi får mere udvikling uden for vores bymidte, der er presset trafikalt. Derfor er investeringer i veje og fremkommelighed vigtige. Kernevelfærden på områder som skoler, børnepasning og ældrepleje får stort fokus i 2020. Vi bliver flere Hillerødborgere og det er afgørende for Venstre, at byrådet ikke mister fokus på konstant at sikre, at der både er kapacitet nok, og at den service, vi tilbyder, har den gode kvalitet, som vi borgere efterspørger og forventer. Hillerøds indbyggere skal kunne regne med byrådet. Derfor vil borgerinvolvering fylde meget, både for opbakning til byrådets planer og for at sikre kvaliteten i de beslutninger, vi træffer.