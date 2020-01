Et byrådsmedlem fra hvert af de otte partier, der er repræsenteret i Hillerød Byråd, gør status over 2019. Foto: Arkiv

Det politiske år, der gik: Kirsten Jensen (S)

Vi er trådt ind i 2020, og vi har derfor bedt byrådets partier om at gøre status over det politiske år, der gik

Hillerød Posten - 01. januar 2020 kl. 13:30 Af Anna Hjortsø

Den socialdemokratiske borgmester Kirsten Jensen ærgrer sig over et budget, hvor der ikke er penge til at styrke kulturen.

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Ligesom vi mennesker i al almindelighed er forudsætninger for hinandens glæde og lykke, så er det for mange borgeres vedkommende også sandt, at kommunale medarbejderes indstilling og indsats er en forudsætning for det liv, de kan føre, eller forudsætning for den udvikling, de ønsker i deres liv. Jeg er stolt af det kloge og kompetente arbejde, jeg ser gjort. Jeg er også glad for, at vi har fokus på at tage hånd om vores ansatte, fx ved den nye mulighed for motion i arbejdstiden. Jeg er også stolt af alle de mennesker i vores kommune, som er med til at skabe fællesskaber, så børn kan komme til fodbold, så der kan holdes jul for alle, og så naturen kan styrkes med større biodiversitet og mindre affald.

Hvad er du mindst stolt af? Jeg ved ikke, om der er noget, jeg ikke er stolt af. Jeg kan være ærgerlig over, at vi endnu ikke er kommet til et budget, hvor der er penge til at styrke kulturen, som glæder så mange og engagerer så mange i vores kommune. Det er over en bred kam, for punktvis gør vi mere – vi bliver nu en del af Nordsjællands Sangcenter, og vi investerer i en stor kultur-, idræts- og fritidssatsning i Skævinge. Jeg kunne også tænke mig, at vi var endnu længere med cykelstier, end vi er, og at vi havde kortere ventetider til visitation. Jeg glæder mig også meget til, at vi kan lægge penge fra finansloven i vores børnehavers budgetter.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2020? Den vigtigste er altid at passe på vores kommune, og at arbejde med det mandat, vælgerne har givet os, i stedet for at slås. Og at finde en god balance mellem alle de mange, mange hensyn en kommune skal tage. For mig er det, at vi sammen har et godt og trygt velfærdssamfund med gode uddannelses- og arbejdsmuligheder, noget af det allervigtigste, og at vi hele tiden har øje for at udvikle velfærd. Samtidig er det lige så oplagt, at vi her på denne plet af kloden, som er Hillerød Kommune, må tage vores ansvar for natur, miljø og klima på os. Vores virksomheder er for manges vedkommende i fuld gang, og vi er selv i et højere gear med både ny strategi for mere natur i byerne og en ny klimastrategi.

