Det politiske år, der gik: Christina Thorholm (RV)

Vi er trådt ind i 2020, og vi har derfor bedt byrådets partier om at gøre status over det politiske år, der gik, og om at se ind i det nye

Radikale Venstres byrådsmedlem Christina Thorholm er bl.a. stolt af, at flere borgere kan behandles i eget hjem.

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Vi har skabt bedre rammer for mennesker med særlige behov i vores kommune. Familier med børn med f.eks. autisme, unge, der er har svært ved at få fod på livet med de udfordringer, de har, psykisk eller fysisk. Der har været en større forståelse og politisk vilje til at finde flere ressourcer til at hjælpe de mennesker, der har brug for kommunens hjælp, og det er jeg meget stolt af. Vi har styrket indsatsen for vores ældre medborgere, med bl.a. et nyt samarbejde mellem vores hjemmesygepleje og sygehuset, så flere mennesker kan behandles i eget hjem eller i sundhedscenteret. Det skaber tryghed at kunne få den nødvendige og kvalificeret hjælp hjemme eller på sundhedscenteret, hvor rammerne er mere hjemlige, og der er den nødvendige faglige viden.Vi har samarbejdet med Hillerød Handicapråd, Udsatteråd og Ældreråd om de behov og løsninger, de mener, skaber kvalitet for borgerne i Hillerød. Tusind tak for deres bidrag.

Hvad er du mindst stolt af? Vi fik ikke minimumsnormeringer i vores børnehaver og vuggestuer. De første 1000 dage af børns liv har afgørende betydning for det liv, de kommer til at leve. Normeringerne i vores dagtilbud er gennem årene skåret ned, og vi vil skabe bedre rammer for børnenes liv med bedre normeringer. Vi får penge til at forbedre normeringen via finansloven, men det er en stor skuffelse, at der ikke kunne skabes politisk vilje til at finde penge til at arbejde hen imod minimumsnormeringer i vores eget budget. Når Hillerød Kommune har brug for at ekspropriere jord til almene formål, skal vi kompensere borgerne. Der er borgere på Selskovvej, som oplever sig uretfærdigt behandlet ved, at de kun får 10 kr. pr. kvm for det jord, som kommunen skal brug til at lave cykelsti – pga. en gammel tinglysning på ejendommen. Det ville vi godt kunne gøre anderledes, men det er desværre ikke muligt pga. lovgivning

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2020? Vi skal prioritere klimaløsninger, som bidrager til, at vi i Hillerød tager ansvar for at belaste vores miljø og klima mindre. Vi skal have minimumsnormeringer i vores vuggestuer og børnehaver og sikre, at vi hele tiden er i stand til at tilpasse kapaciteten i dagtilbud og skoler i takt med det stigende børnetal. Byudviklingen skal skabe attraktive bymiljøer, og vi skal sikre bedre fremkommelighed i byen. Vi skal også styrke den faglige indsats for mennesker med særlige behov børn unge og voksne og i det nære sundhedsvæsen i samarbejdet imellem læger, hospital og kommune. Vi skal også beslutte at bygge et nyt plejehjem og seniorbofællesskaber, styrke borgerinddragelsen og diskutere, hvad velfærd er, og hvad der er vigtigst at have råd til.