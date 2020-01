'Det gyldne venstreben' fra Hillerød kåret til årets talent

”Det betyder rigtig meget for mig. Det er en fed pris at få. Det er dejligt, at det er mine kolleger – fodboldspillerne – der har stemt. Det vil jeg bare sige tusind tak for,” siger Andreas Skov Olsen på spillerforeningens hjemmeside .

Og uden for Danmarks grænser. For efter 2018-19-sæsonen slog italienske Bologna til og sikrede sig den eftertragtede danske bomber.

Angriberen kan da også se tilbage på et år, hvor han med sublime mål for FC Nordsjælland for alvor fik slået sit navn fast i Superligaen.

Svær beslutning

Men det var ikke uden store og svære overvejelser, at han i sommer tog springet til italiensk fodbold.

”Jeg ville gerne hjem og tænke, jeg ville ikke bare skrive under, da jeg kom herned til lægetjek, så jeg var hjemme og tænke igen. Jeg havde en masse fordele og ulemper ved forskellige ting. Men jeg fandt flest fordele her og kunne mærke i min mave, efter jeg havde mødt personerne i klubben, at det var noget, jeg rigtig gerne ville prøve.

Med skiftet til Italien betød det ikke kun et nyt land, et nyt sprog og et nyt hjem.

Det betød også, at Andreas Skov Olsen for første gang skulle stå på egne ben. Han flyttede nemlig direkte fra forældrene i Hillerød til egen lejlighed i Bologna.

”At man ikke engang har boet alene, men går fra mor og far til et nyt land og en ny bolig har selvfølgelig været hårdt. Min mor var hernede den første måned og hjalp mig. Det er blevet bedre, og det vænner man sig til, selv om det var hårdt at være væk fra familien. Men de kommer herned, og man får venner her, så det er okay,” siger Andreas Skov Olsen til Spillerforeningens hjemmeside.