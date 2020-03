Politiets hunde ledte torsdag eftermiddag efter noget, der - måske - var blevet smidt ud ad et bilvindue. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Derfor var rundkørsel afspærret i en time

Politiet spærrede torsdag eftermiddag rundkørslen ved Peder Oxes Alle og Trollesmindealle i Hillerød i en times tid.

Politiets hunde skulle nemlig have ro til at lede efter noget, der måske var blevet smidt ud ad et vindue på en bil, som politiet jagtede.

"Vi havde tidligere på dagen en eftersættelse af et køretøj, og i den forbindelse havde vi brug for at tjekke, om der var blevet smidt noget ud ad vinduet," fortæller Henriette Døssing fra Nordsjællands Politis presseafdeling til Hillerød Posten.

Rundkørlsen er åbnet igen, og Henriette Døssing har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om, hvem det, var politiet jagtede, og om det lykkedes dem at fange dem.

Hun kan heller ikke sige noget om, hvad det var, der måske blev smidt ud ad vinduet, og om det blev fundet.

mw