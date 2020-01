Artiklen: Derfor stod der et køleskab midt på Torvet i dag

Derfor stod der et køleskab midt på Torvet i dag

Hvis du gik en tur henover Torvet tirsdag eftermiddag, lagde du måske mærke til et stort køleskab, der stod midt i det hele.

Og måske var du endda nysgerrig nok til at kigge ind i det?

Hvis du var det, er du måske en af dem, der kommer med i Coops nye reklamefilm.

Coop, der blandt andet ejer Kvickly og SuperBrugsen, optog nemlig en helt ny reklamefilm på Torvet tirsdag eftermiddag.

Reklamen skal bruges på digitale medier, fortæller Eva Landmark Knudsen, der er senior projektleder i Coop Marketing.

Klik på 'Se billedserie' i topbilledet og se flere billeder

"Det er en reklame for vores 'Scan & betal'-funktionalitet i Coop-app'en. Vi har haft funktionaliteten i et par år, og der er rigtig mange, der bruger den og er glade for den, men nu vil vi godt udbrede kendskabet til endnu flere," siger Eva Landmark Knudsen.

Med 'Scan & betal' kan man selv scanne varerne med sin mobiltelefon og betale med telefonen uden at skulle stå i kø ved kassen.

Det er reklamefirmaet Republica og produktionsselskabet Octopuss, der står bag reklamefilmen, der starter på de digitale medier den 27. januar.

"Vi har ikke helt besluttet os for, hvor lang filmen skal være endnu. Det afhænger meget af det materiale, vi får i kassen i dag, men den bliver formentlig et sted mellem et og to minutter," fortæller Carsten Bülow, der er kontaktdirektør i Republica.

"Vi har valgt at optage filmen her, fordi Hillerød er ret repræsentativ for, hvordan der ser ud rundt omkring i Danmark. Valget stod mellem Hillerød og Køge, og så valgte vi altså Hillerød," tilføjer han.

Personerne, der deltager i reklamefilmen, bliver en blanding af statister og folk, der tilfældigvis kom forbi og var nysgerrige nok til at kigge ind i købeskabet.

"Reklamefilmen skal vise nogle situationer, hvor folk opdager, hvor nemt det er at scanne sine varer og betale for dem med sin mobiltelefon uden at skulle stå i kø," fortæller Eva Landmark Knudsen.

Det var i øvrigt den lokale SuperBrugsen i Ullerød, der havde leveret varerne til køleskabet på Torvet.