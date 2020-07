Derfor leder politiet efter forsvundne Michelle i Hillerød

Politiet har stadig ikke fundet 21-årige Michelle Hørlyck Weber, der forsvandt fra sin bopæl på Laurits Sørenens Vej på Frederiksberg natten til torsdag.

Politiet har tidligere oplyst, at den unge kvinde kan have søgt mod Hillerød, og det skyldes, at hun har nogle relationer og tilhørsforhold til byen og området, forklarer Kristian Rohdin, der er vagtchef ved Københavns Politi, til Hillerød Posten.

"Hun har en historik, der gør, at vi har en mistanke om, at hun kan have søgt mod Hillerød eller Gribskov," fortæller vagtchefen.

Helt konkret drejer det sig om Hillerød Kirkegård ved Hillerød Station og et område i Gribskov, hvor hun tidligere har opholdt sig.

Michelle Hørlyck Weber har ifølge vagtchefen efterladt et afskedsbrev, og politiet fandt torsdag aften nogle beklædningsgenstande - blandt andet hendes sko - tilhørende den unge kvinde på en mole i Hellerup.

Ved siden af bunken med tøj og sko lå der nogle tomme spiritusflasker, og det gør selvfølgelig, at politiet frygter det værste.

"Vores helt store bekymring går selvfølgelig, at hun har taget sig af dage. Vi har ledt efter hende i vandet, men vi har ikke fundet hende. Det er ikke første gang, hun forsvinder, og vi har stadig et håb om at finde hende i live," fortæller Kristian Rohdin.

Politiet har ledt efter den forsvundne pige i både Gribskov og på Hillerød Kirkegård - men altså indtil videre uden held.

Michelle Hørlyck Weber beskrives som 180 centimeter høj, og hun er spinkel/undervægtig. Hun har langt lysebrunt hår, en piercing i næsen og tatoveringer på armen.

Hvis du ser Michelle, eller ved, hvor hun opholder sig, kan du kontakte politiet på 1-1-4.