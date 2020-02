Det var en entreprenør, der ved en fejl kom til at skyde et hul i gasledningen. Foto: Evida

Derfor gik der hul på gasledning

Frederikbsorg Brand & Redning måtte onsdag afspærre et større område på Frederiksværksgade, da der gik hul på en gasledning

Hillerød Posten - 20. februar 2020 kl. 16:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt 500 husstande i et område ved Frederiksværksgade var onsdag uden gas i fire timer.

Beredskabet måtte afspærre et større område, efter at en entreprenør var kommet til at skyde hul i en gasledning omkring klokken 11.50. Og det betød altså, at Evida, som er ansvarlig gasledningen, måtte lukke for gassen til cirka 500 husstande.

Evida sendte straks en sms afsted til de berørte husstande, fortæller Per Person, der er leder af kontrolcenteret i Evida, i en pressemeddelelse.

"Det er vigtigt, at vores kunder får besked med det samme, når vi er i en situation, hvor vi må lukke for gassen. Så ved kunderne, at det ikke er et teknisk problem på deres egen gaskeddel, og derfor behøver de ikke at kontakte en vvs'er", forklarer Per Person.

Entreprenøren, der kom til at lave et hul i gasledningen, vidste med det samme, at der var noget galt. Entreprenøren anvendte såkaldt 'jordfortrængningsudstyr', det vil sige, at man skyder sig vej under jorden og på den måde undgår en masse gravearbejde. Derfor kontaktede han straks Evidas kontrolcenter, som sendte teknikere til området for at lukke af for gassen.

Inden teknikerne nåede frem, havde beredskabet spærret området af i behørig afstand.

"Det var et lidt kompliceret sted, da hullet var i et rør under asfalten i cykelstien. Derfor tog det noget tid, inden vi var færdige med udskiftningen af røret og kunne åbne for gassen igen klokken 16," fortæller Per Persson i pressemeddelelsen.

Som afslutning på indsatsen lagde Evidas teknikere vejen forbi cirka 20 husstande for at sikre, at alt var, som det skulle være.

Kunder, der var berørt af lukningen og som ikke modtog SMS, er velkomne til at kontakte Evida på telefon 6225 9000, da det kan skyldes, at det ikke er det korrekte mobilnummer, firmaet har noteret for husstanden, står der endvidere i pressemeddelelsen.

