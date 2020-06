Fiskespringvandet kommer - hvis alt går efter planen - til syne igen i løbet af næste weekend eller i starten af uge 24. Foto: Martin Warming

Derfor er Fiskespringvandet pakket ind

Det er ikke mange år siden, at Fiskespringvandet var igennem en større renovering, men nu er det blevet pakket ind igen. Vandet fossede nemlig ud af bunden

Hillerød Posten - 03. juni 2020 kl. 18:00 Af Martin Warming

I 2015/2016 var Fiskespringvandet ved Nordea på Fisketorvet igennem en større renovering.

Dengang blev springvandet mere eller mindre skilt fuldstændig ad, og bunden blev skiftet, men nu er Fiskespringsvandet igen blevet pakket ind i et stort telt for en gennemgå endnu en stor operation.

Det har nemlig vist sig, at bunden, som altså senest blev skiftet for knap fire år siden, ikke kunne holde på vandet. Derfor har håndværkere den sidste måneds tid været i gang med at skifte hele bunden endnu engang, fortæller Morten Skibstrup Nikolajsen, der er projektleder i Trafik, vej & park i Hillerød Kommune.

"Sidste år konstaterede vi, at bunden var meget utæt. Der løb faktisk mere vand ud af bassinet, inden vi kunne nå at putte ind i det. I første omgang troede vi, at det var selve vandtilførslen, der var noget galt med, men vi fandt altså ud af, at det var bunden, der var utæt," siger projektlederen til Hillerød Posten.

"Der er meget, man skal huske at tage højde for, når man har med vand at gøre, men vi må bare konstatere, at det, der blev lavet i 2016, har vist sig ikke at fungere efter hensigten," tilføjer Morten Skibstrup Nikolajsen.

Bidrag fra frivillige Det øverste lag af bunden i springvandet består af en smørremembran, der skal smøres på ad tre omgange, og den sidste omgang blev smurt på i fredags.

"Nu skal bunden tørre og hærde mellem otte og ti dage, så hvis alt går vel, så kan vandet springe igen i løbet af næste weekend eller i starten af uge 24," siger Morten Skibstrup Nikolajsen.

Springvandet er kommunens ejendom, og det er derfor kommunen, der betaler den daglige drift og vedligeholdelse af det. Men der er ikke afsat penge i budgettet til større reparationer, som den man er i gang med i øjeblikket, og derfor har en gruppe af frivillige, der kalder sig for 'Kunst og kultur i det offentlige rum i Hillerød', der består af Leo Knudsen, Erik Helmer Petersen, Carsten Larsen og Peter Lindholm, endnu engang spyttet en pose penge i kassen (omkring 75.000 kroner), så springvandet kan blive tæt igen.

'Kunst og kultur i det offentlige rum i Hillerød' gav også en økonomisk håndsrækning til den store renovering i 2015/20016, hvor gruppen samlede over 300.000 kroner ind til projektet.

"Vi har et rigtigt godt samarbejde med 'Kunst og kultur i det offentlige rum i Hillerød', og vi er glade for, at de endnu engang har givet et flot tilskud til reparation af Fiskespringvandet," slutter projektlederen.

Fiskespringvandet, der blev lavet af kunstneren og billedhuggeren Helge Holmskov, er i øvrigt fra 1973.

