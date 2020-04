Mens Hillerød Kommune udbygger sundhedscentret, må de leje ekstra lokaler i FrederiksborgCentret. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Der er pres på: Kommunen fremskynder udvidelse af sundhedscenter

Kommunens sundhedscenter på Milnervej må leje 200 kvadratmeter lokaler i FrederiksborgCentret, fordi der er så stort pres på

Hillerød Posten - 01. april 2020 kl. 16:16 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er så meget pres på Hillerød Kommunes sundhedscenter på Milnersvej, at kommunen nu udvider lokalerne med et lejemål i FrederiksborgCentret ved siden af.

Det godkendte et enigt byråd på deres møde i sidste uge.

"Der er et stort pres på sundhedscentret. Det hører vi meget om nu, men det var der også før coronakrisen. Så vi har brug for at leje nogle flere kvadratmeter, og det er jo fantastisk, at FrederiksborgCentret ligger der, og at vi, når vi har brug for en udvidelse, kan leje lokaler der," sagde Christina Thorholm (Radikale Venstre), som er formand for Omsorg- og Livskraftudvalget.

Planlagt næste år Det var egentlig først planlagt, at kommunens sundhedscenter skulle leje lokalerne næste år, men det var nødvendigt at fremrykke lejemålet på 200 kvadratmeter i FrederiksborgCentret til 1. april i år. Det skyldes blandt andet, at kommunerne skal varetage flere sundhedsopgaver end tidligere, for eksempel udskrives borgere tidligere fra hospitalerne, og kommunerne har mere specialiserede opgaver end før.

Samtidig er kommunen på vej med en udvidelse af sundhedscentret - en udvidelse som skal stå klar i 2025.

"Forventningerne og kravene til det nære sundhedsvæsen, altså kommunens opgaver, bliver hele tiden større. Det forventes, at der sker en stigning på 47 procent af de 80+-årige, borgere som i højere grad har brug for pleje og omsorg. Borgere udskrives også efter få timer, altså også inden coronakrisen, når de ikke har livstruende lidelser, så den gennemsnitlige indlæggelsestid er fortsat faldende. Så det er nødvendigt, at vi kommer i gang med udvidelsen af sundhedscentret," sagde Christina Thorholm.

Bedre arbejdsforhold Samtidig er der behov for at forbedre forholdene for medarbejderne i Sundhedscentret, så de får mere plads og ro til at holde møder og forberede sig. Kommunen fik tilbage i 2018 et påbud fra Arbejdstilsynet, som kom på uanmeldt besøg i centret og konstaterede, at der var for meget støj i centrets storrumskontorer. Udvidelsen skal derfor også sikre mere plads til personalet.

Lejen og driften af det midlertidige lejemål i FrederiksborgCentret vil frem til 2025 koste omkring 1,3 millioner kroner i alt, og der er afsat 46 millioner kroner til byggeriet af udvidelsen frem mod 2025.

Det, der skulle være sat i gang i 2021, fremskyndes, så kommunen kan komme i gang med rådgivningen om udbygning og udbud.