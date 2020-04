Se billedserie Cathja Elisabeth Kruuse har det godt med at have ro til sine studier. Pressefoto

Der er også fordele ved hjemmeundervisning

For studerende og lærere på HF & VUC Nordsjælland er det gået hurtigt med at omstille sig til hjemmeundervisning. I løbet af et par hektiske dage blev al undervisning forandret

Hjemme hos biologilærer Tine Tønnes Sørensen er der fuld gang i onlineundervisningen. Det er Tines mål, at Corona ikke må forhindre hendes kursister i at få en god eksamen. Hun er vant til at lave undervisningsvideoer og har sin egen YouTube-kanal med biologiforsøg.

"Jeg sørger for at optage alle mine timer, så de, der har børn, kan se undervisningen, når det passer dem".

Selvom Tine og hendes kursister er blevet tvunget ud i hjemmeundervisning, ser det ud til, at der kan gemme sig gode oplevelser i processen.

"Vi hygger os og er kreative, samtidig med at der hele tiden er et fagligt indhold," siger hun.

Udfordrede online Enkelte af Tine Tønnes Sørensens kursister har dog svært ved IT. De er ekstra udfordret af onlineundervisningen.

"Jeg kan se, at der er et par stykker, der ikke logger på. Jeg prøver at ringe til dem, men det er ikke altid, det hjælper. Det er virkelig ærgerligt," siger hun.

Forskellige svar 26-årige Josefine Appel fra Hillerød er en af de mange kursister, der arbejder hjemmefra.

"Der var lidt knas med teknikken de første par dage, men det kører ret godt nu", siger hun.

"Lærerne er fleksible og gode til at stille spændende opgaver. Så man kan svare på forskellige måder, både med en skriftlig besvarelse eller med billeder".

For Josefine Appel har den nye skoleform også givet mulighed for at øve sig til universitetet:

"Det er meget anderledes end at mødes ansigt til ansigt. Men jeg lærer stadig noget. Jeg tager det som en prøve på, hvordan det er at gå på universitetet. Der skal man også kunne arbejde hjemmefra og selv være ansvarlig for at tilrettelægge sin dag. Det er en meget god øvelse, synes jeg".

Uden forstyrrelser Også 24-årige Cathja Elisabeth Kruuse tager den nye undervisningsform som en oplevelse.

"Jeg kan få lov til at sidde helt fokuseret uden forstyrrelser," siger hun.

"Det er ikke så nemt, når man sidder sammen i en klasse. Der er også mulighed for at se undervisningen igen, fordi man kan spole tilbage. Det giver god mulighed for at lære de ting, der er svære".

Både Cathja og Josefine er dog ærgerlige over ikke at kunne ses med deres medstuderende.

"Der mangler også det sociale ved at sidde i en klasse, hvor man kan debattere de forskellige emner. Man lærer nye ting af at høre ens klassekammeraters syn på et emne," siger Cathja.