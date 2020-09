Der blev flere penge til idrætten i årets budget

Der blev penge til et nyt vandingsanlæg på Hillerød Stadion, men ikke til overdækning af stadion. Arkivfoto: Allan Nørregaard

"Dejligt at kunne prioritere idrætten," lød det fra forligspartier

Hillerød Posten - 25. september 2020

Der blev råd til et par ekstra projekter på idrætsfronten, da et smalt flertal af byrådspolitikerne forleden indgik budgetforlig.

Det påpegede blandt andre Thomas Brücker (S), da budgetforliget blev præsenteret på rådhuset:

"Det er dejligt at kunne prioritere idrætten i årets budgetforlig. Vi er mange, der er enige om, at de har måttet stå for i mange år".

Vandingsanlæg I budgetforliget blev der som bekendt sat fire millioner kroner af til Street-Labs kommende lokaler, og FrederiksborgCentret fik støtte som beskrevet i sidste uges avis. Men også Hillerød Stadion fik ønsket om et nyt vandingsanlæg til omkring 400.000 kroner opfyldt.

Det skal sikre, at Hillerød Fodbolds baner kan holdes grønne og spilbare hele sæsonen.

Der blev dog ikke sat penge af til videreudvikling af Hillerød Stadion med overdækkede tribuner, og tilskuddet til driften af stadion sættes også ned med 33.000 kroner om året.

Udvidelse i Firmaidrætten Firmaidrætten, som holder til bag FrederiksborgCentret, har også i flere år ønsket at udbygge sit klubhus, da de har fået mange flere medlemmer og sat mange nye aktiviteter i gang. Nu bliver der sat penge af til projektet fra 2023. Firmaidrætten, som ønskede, at pengene var sat af allerede fra næste år, tilbagebetaler kommunens udlæg over 15 år. Udvidelsen er på 215 kvadratmeter og omfatter primært et omklædningsrum for kvinder, spinning-rum og et rum til foreningsfitness.

Firmaidrættens formand Peder Bisgaard har tidligere pointeret, at firmaidrætten med deres udvidelse kan spille med på kommunens vision 'Bevæg dig for livet' og vil kunne aktivere mere end 500 borgere i den nye udvidelse. Og det forventer forligspartierne da også sker med pengene, der nu sættes på budgettet:

"Vi forventer, at udbygningen understøtter det brede samarbejde om 'Bevæg dig for livet', at den tænkes ind som en del af området ved FrederiksborgCenteret, og inviterer områdets andre aktører ind, ligeså kommunens dagtilbud og skoler," skriver politikerne i budgetteksten.

"Firmaidrætten løser en stor samfundsmæssigt opgave med at hjælpe med at få folk til at bevæge sig," sagde Thomas Brücker ved budgetpræsentationen.

Støtte til FIF Politikerne satte 200.000 kroner af om året til at fortsatte projektet 'Bevæg dig for Livet', og FIF Orientering får 30.000 kroner årligt i tilskud til korttegning. Partneraftalen med Nordsjælland Håndbold fortsætter for 125.000 kroner næste år. Til gengæld valgte forligspartierne at spare lidt på blandt andet vedligeholdelsen af tennisbaner, til Hillerød Elite Idræt, Uvelse Fritidscenter og på idrætsmateriel til folkeskolerne.

Der blev heller ikke fundet penge til projektet 'Det Aktive Gadekær' med blandt andet kunstgræsbaner, multibaner og aktivitetsområder i Hillerød Øst.