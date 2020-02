Den skræmmende, men vidunderlige historie om Jung, Klods-Hans og Jesus

Her fortæller Morten Hinz, hvordan han fandt forklaringen på ondskaben i en sang fra 'De små synger'.

"Det er umådelig morsomt, men samtidig dybt seriøst. Med harmonikaen på maven og med et væld af billeder på lærredet redegør han for et stykke af den schweiziske psykiater C.G. Jungs psykologi," skriver kirken om arrangementet.