Den Lille Færge har sejlet sin sidste tur i år

"Det gjorde vi dog ikke. Vi satte et maksimum af 20 passagerer ad gangen for at sikre, at vores gæster kunne føle sig trygge og ikke sad for tæt. Senere kom kravet om, at alle skulle bære mundbind eller visir i al offentlig transport. Det havde vi ikke prøvet før, men man kan vænne sig til meget. Vi solgte naturligvis mundbind om bord til dem, der ikke lige var forberedt. Det er rart at kunne sige, at alle vores gæster uden undtagelse har udvist stor forståelse for situationen, og gæsterne var også positivt indstillet på at vente ved broerne, når færgen havde fået 20 passagerer om bord. Der blev sprittet hænder, bænke og håndtag som aldrig før, og det gik fint," lyder det fra Niels Baggesen, der ikke lægger skjul på, at 2020 rent økonomisk bliver et dårlig år for Den Lille Færge.