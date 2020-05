Kommunerne bag demenscenter glæder sig over, at de eksisterende netværksgrupper kan fortsætte, og at der kan udvikles endnu flere tværkommunale tilbud til mennesker med demens og deres pårørende. De spiller blandt andet floorball sammen. Arkivfoto Foto: Robert Nyholm www.modestil.se/RobertNyholm - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Demenscenter får støtte i tre år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Demenscenter får støtte i tre år

Sundhedsstyrelsen har bevilget støtte til aktivitetscenter på demente og deres pårørende frem til og med 2023

Hillerød Posten - 03. maj 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste to år har Helsingør, Allerød og Hillerød kommuner samarbejdet om at skabe et tværkommunalt rådgivnings- og aktivitetscenter for personer med demens og deres familier. Samarbejdet har vist sig at være rigtig effektfuldt, for eksempel i forhold til at lave en række forskellige aktiviteter for de mindre demenssygdomsgrupper - for eksempel yngre mennesker - som hver kommune ikke altid har ressourcer eller brugere nok til at løfte alene, fortæller kommunerne i en pressemeddelelse.

Nu har Sundhedsstyrelsen så besluttet at støtte centret i yderligere tre år med i alt 2.184.000 kroner.

I Hillerød er formanden for Omsorgs- og Livskraftudvalget Christina Thorholm (R) begejstret for projektet:

"Vi er simpelthen så glade for den støtte. Det er et rigtig godt projekt, hvor vi på tværs af kommunegrænser har kunnet løfte et område med tilbud. Vi får mange gode tilbagemeldinger fra brugerne og deres pårørende, og det er rigtig dejligt, at vi nu ved, at vi kan fortsætte foreløbig tre år endnu. Der er mange forskellige problemstillinger, når man får en demenssygdom, både for den syge, men også for de pårørende. Derfor er fællesskaber, rådgivning og aktiviteter også så vigtige for at opretholde en god livskvalitet," udtaler hun i pressemeddelelsen.

Demente og pårørende Målgruppen for tilbuddene er mennesker med demens og deres pårørende, der har behov for støtte, rådgivning og socialt samvær. Tilbuddene er for alle borgere, uanset om de er bosat i Allerød, Helsingør eller Hillerød. Formålet er, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv med mulighed for at søge faglig rådgivning, indgå i fællesskaber samt deltage i aktiviteter, fortæller kommunerne. Centret arbejder fortsat for, at flere af de omkringliggende kommuner indgår i samarbejdet.

Aktiviteter for yngre Centret har blandt andet arbejdet med en åben anonym rådgivning for alle, som har demensrelaterede spørgsmål.

Centeret har desuden etableret netværksgrupper for yngre med en demensdiagnose, deres nære pårørende og for unge, som har en forælder med demens.

Derudover har centeret faciliteret aktiviteter for yngre med demens, som finder stor glæde ved at fylde hverdagen i fællesskaber med ligestillede. Det har mundet ud i aktiviteter i Hillerød, med bl.a. guidet fælleslæsning i samarbejde med Hillerød bibliotek, naturtræning og fælleslæsning med Allerød bibliotek og en lokal fysioterapeut, museumsture, udflugter i Nordsjælland med mere. Onsdage spiller gruppen floorball i Helsingør Hallen med støtte fra en frivillig træner fra Helsingør Floorball Forening. Alt arbejde er foregået i et samarbejde på tværs af kommunerne, kulturorganisationer, frivilligcentret og idrætsforeninger.

Mdt