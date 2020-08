Forfatteren Merete Pryds Helle sætter fokus på isolationen under corona-krisen. Pressefoto

Deltagere søges: Forfatter sætter fokus på corona-isolationen sammen med Hillerøds borgere

Et nyt projekt på biblioteket sætter fokus på isolationen under corona-krisen

Hillerød Bibliotek har indgået et samarbejde med forfatter Merete Pryds Helle og to billedkunstnere om et brevskrivnings-projekt, der skal sætte fokus på isolationen under corona-krisen.

Og Hillerøds borgere inviteres til at bidrage med breve, der skal munde ud i en udstilling i bibliotekets kunsthal Vandrehallen til september.

For nogle var Corona-nedlukningen i foråret en tiltrængt pause fra en hektisk hverdag, mens det for andre var en oplevelse af smertefuld ensomhed. Vi har alle haft forskellige oplevelser med isolation under coronatiden, og har vi ikke selv følt ensomhed, har vi sandsynligvis kendt andre, der har oplevet det.

I projektet 'Hver træ synger med sit blad' inviterer Merete Pryds Helle og billedkunstnerne Helle Vibeke Skov og Jeannet Land Schou hillerødborgere til at skrive et brev til enhver, der har levet og måske fortsat lever isoleret.

Projektet sætter samtidig fokus på den særlige oplevelse med naturen, som under krisen pludselig blev den eneste mulighed for at mødes med andre, ligesom tallet 10 også vil være et gennemgående tema.

"Ideen med projektet er at fastholde den særlige oplevelse af at tælle til ti, når mennesker mødes, som corona har skabt for os. Projektet inddrager brugerne på en poetisk måde og minder om den særlige tid, vi har levet i, hvor kommunikation mellem mennesker har måttet finde nye veje - hvor vi på samme tid kan være tætte og hver for sig," siger Merete Pryds Helle i en pressemeddelelse fra Hillerød Bibliotek.

Workshop og kædebreve Man kan deltage i projektet på to måder. Enten kan man tilmelde sig en workshop med Merete Pryds Helle og Helle Vibeke Skov. Dagen begynder med en tur i skoven, hvor deltagerne skal samle blade til den efterfølgende workshop på biblioteket. Her skal man skrive sit brev på hjemmelavet 'skovpapir' under kyndig vejledning fra Merete Pryds Helle og Helle Vibeke Skov.

Det er gratis at deltage i workshoppen, der finder sted fredag den 11. september. Der er plads til ti deltagere.

Den anden mulighed for at bidrage er ved at skrive sit brev hjemmefra, som svar på ét af de ti breve, der bliver produceret på workshoppen. En væsentlig del af projektet er at supplere de første ti breve med nye breve fra endnu flere borgere. Disse breve kan indeholde alt fra skreven tekst, et fotografi eller en genstand, der relaterer sig til isolationsfølelsen. Deltager man i denne del af projektet, får man efter tilfældighedsprincippet udleveret ét af de første 10 breve, der ellers vil være hemmeligholdte indtil projektets afslutning.

Udstilles "Til sidst vil alle breve blive udstillet i Vandrehallen på biblioteket som en udveksling af personlige fortællinger, følelser, tanker og observationer fra de borgere, der har deltaget i projektet," står der i pressemeddelelsen fra bibilioteket.

Udstillingen ledsages af et lyd- og videoværk af kunstner Jeannette Land Schou.

På bibliotekets hjemmeside www.hillbib.dk kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig projektet.

Der er frist for at tilmelde sig workshoppen med Merete Pryds Helle og Helle Vibeke Skov fredag den 4. september, mens fristen for at tilmelde sig projektets anden del er fredag den 11. september.

