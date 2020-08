Deltag i Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling hjemmefra

"I frivilligcenteret vil vi gøre alt, vi kan, for at skabe trygge rammer for dem, der vælger at deltage fysisk ved bl.a. at overholde myndighedernes retningslinjer om afstand, god håndhygiejne og undgå håndtryk og kram. Der er samtidig stor forståelse for, at vores medlemmer vil beskytte sig selv og pårørende mod smittefare ved at undgå større forsamlinger. Derfor har frivilligcenteret i år valgt at supplere det fysisk fremmøde med muligheden for at deltage i generalforsamlingen hjemmefra via online streaming," skriver frivilligcentret i en pressemeddelelse.