De store elever skal tilbage på skolebænken

Udvalgsformand håber og regner med, at de ældste elever kan vende tilbage næste mandag – men en fuld åbning har han svært ved at forestille sig

Eleverne fra 6. til 10. klasse kan vende tilbage på skolerne på mandag den 18. maj. Det besluttede Folketingets partier torsdag, hvor de landede en aftale om fase 2 af genåbningen af Danmark under corona-krisen.

At de ældste elever kan komme i skole igen efter to måneder med hjemmeundervisning vækker glæde hos Peter Frederiksen (V), formand for Børn, familie og ungeudvalget i Hillerød Kommune, der både håber og regner med, at det vil være muligt at åbne skolerne for de ældste elever på mandag.

”Vi ser meget frem til, at vi kan få især afgangseleverne tilbage, så de kan få sluttet deres skolegang på en ordentlig måde. Det har de set rigtig meget frem til – så vi er glade for, de kan få et forløb og sige ordentligt farvel til hinanden. Så det er dejligt, det kan ske nu.

”Det gav god mening, at de yngste elever kom tilbage først, fordi de ikke kan passe sig selv og af hensyn til arbejdsmarkedet. Men nu er det godt, at de ældste elever også kan komme tilbage”.

Da Hillerød Posten taler med Peter Frederiksen mandag eftermiddag, afventer han at modtage skolernes egne vurderinger af, hvordan genåbningen konkret kan lade sig gøre, da skolernes har forskellige fysiske forhold.

Men han har dog svært ved at forestille sig, at det skulle ende med en fuld åbning, nu hvor alle elever skal være på skolen.

”Der er trods alt et afstandskrav og forskellige hensyn, som vi skal tage. Vi skal blandt andet bryde den nye skoledag op for de mindste, som skal tilbage til noget mere normalt, og her skal vi blandt andet finde ud af, hvordan det passer med underviserne, som både har store og små elever,” siger han.

”Men det vil da være enormt lækkert, hvis det viser sig, at det kan lade sig gøre”.