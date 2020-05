Du kan komme i biografen i både Slotsbio og hos Nordisk Film fra 4. juni. Foto: Viacheslav_Muzyka/Mr. Music - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Datoen er sat: Nu åbner Nordisk Films biograf i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Datoen er sat: Nu åbner Nordisk Films biograf i Hillerød

Biografen på Ndr. Jernbanevej i Hillerød har nu sat deres åbningsdato: De inviterer inden for fra torsdag 4. juni

Hillerød Posten - 26. maj 2020 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der fundet en dato for, hvornår Nordisk Film åbner deres biograf på Ndr. Jernbanevej i Hillerød. Det bliver torsdag 4. juni, at biografen slår dørene op og inviterer indenfor foran det store lærred - i øvrigt samme dato som også Café Slotsbio åbner.

Læs også: Frederiksborg Slot rykker genåbning frem til pinsen

Politikerne i Folketinget besluttede i sidste uge, at biograferne kan åbne med det samme, men biografen i Hillerød bliver ikke blandt de første, som Nordisk Film Biografer åbner. For fredag den 29. maj åbner de første 11 af Nordisk Films i alt 23 biografer. Det er biografer i Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Herning og Kolding, som åbner først. Og først i en periode derefter følger en række af kædens øvrige biografer - og altså den i Hillerød 4. juni.

Det er syv biografer i Hillerød, Køge, Nykøbing Falster, Randers, Viborg, Aarhus og Aalborg, som åbner 4. juni.

"Vi savner vores gæster, og gæsterne savner os. Men nu er vi heldigvis klar til at åbne gradvist igen. Vi vil skabe en tryg biografoplevelse og en sikker genåbning, hvor der er fuldt fokus på at overholde myndighedernes retningslinjer,," udtaler Casper Bonavent, som er direktør i Nordisk Film Biografer Danmark, i en pressemeddelelse.

Åbent torsdag-søndag Biograferne vil i første omgang holde åbent torsdag til søndag samt på helligdage.

Der vil være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af biografgæster, ligesom filmene programlægges således, at der aldrig vil være for mange mennesker på én gang i biograflobbyerne, og så der er god tid til rengøring af salene mellem forestillingerne.

Gæsterne vil blive mødt af en vært i hver biograf, og værten vil byde velkommen, informere om retningslinjer, sikre god hygiejne og i det hele taget hjælpe med at skabe en god oplevelse, fortæller Nordisk Film Biografer i pressemeddelelsen.

"Vi har fået gode og præcise retningslinjer fra myndighederne, men med 23 meget forskellige biografer er det selvfølgelig lidt af et puslespil at få det hele til at gå op. Vi har nu lagt en åbningsplan, så gæsterne trygt kan komme i biografen og få en god oplevelse. Der er skilte, afstandsmarkører og håndsprit, og vores dygtige medarbejdere er klar til at hjælpe - og jeg lover, at det også vil være muligt at købe både slik, kaffe, kolde sodavand og varme popcorn til biografturen," udtaler Casper Bonavent.

Filmprogram Når Nordisk Film Biografer åbner, lægges der ud med bl.a. at vise animationsfilmen "Fremad", den danske debutfilm "Kød og Blod" med Sidse Babett Knudsen på rollelisten og "Bombshell" med Charlize Theron.

Det fulde program vil løbende blive opdateret og kan ses på nfbio.dk eller i Nordisk Films bioapp, hvor man fra tirsdag 26. maj også kan købe billetter.

Nordisk Film Biografer opfordrer til, at man køber sine billetter online på forhånd for at undgå kødannelse og ventetid i biografen.

"Vi ved fra vores undersøgelser, at biograferne er vigtige for de aktive kulturforbrugere og biografgængere, og at de tripper for at komme tilbage igen. I Norge, hvor en række af vores biografer nu har været åbne i flere uger, kan vi også se, at der er meget fine besøgstal. Så vi er helt overbeviste om, at biografgæsterne er klar til at vende tilbage," siger Casper Bonavent.

Mdt

relaterede artikler

Nu gør biograferne klar til at genåbne 22. maj 2020 kl. 11:10