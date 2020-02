Se billedserie Dansk Byggeri opfordrer blandt andet Hillerød Kommune til at droppe den bankgaranti, som virksomhederne, der vil arbejde for kommunen, skal stille. Modelfoto Foto: Kzenon/Kzenon - stock.adobe.com

Dansk byggeri gav ros og gode råd til Hillerød Kommune

Hillerød Kommune fik forleden gode råd af Dansk Byggeri Nordsjælland

22. februar 2020

Erhvervsvenligheden var på dagsordenen, da Dansk Byggeri Nordsjælland og Hillerød Kommune mødtes til det årlige dialogmøde forleden.

Ifølge Dansk Byggeri er der flere steder, hvor Hillerød Kommune, som dog generelt gør det godt, kan gøre hverdagen nemmere for de lokale virksomheder.

"Generelt set går det rigtigt godt i Hillerød, og kommunen imødekommer de lokale virksomheder på flere områder. For eksempel udliciterer de en stor del af deres tekniske driftsopgaver, så private virksomheder kan byde på opgaverne, og når det kommer til den generelle erhvervsvenlighed, er de nummer 40 ud af 98 kommuner, og det er flot at være i den bedste halvdel af alle landets kommuner," siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, Jørgen Simonsen, i en pressemeddelelse fra Dansk Byggeri.

Men der er flere områder, hvor kommunen kan gøre det nemmere at drive virksomhed i Hillerød.

For eksempel er ventetiden på en byggetilladelse ifølge den seneste opgørelse steget fra i gennemsnit 38 dage til 52 dage.

"Vi er i fuld gang med at forkorte ventetiden, for eksempel har vi netop afsat ressourcer til at opnormere byggesagsområdet. Vi har etableret 'kviksag', som betyder, at ukomplicerede og velbelyste byggesager kan blive ekspederet i løbet af ganske få dage og i nogle tilfælde endda samme dag. Vi ved, at det betyder noget for både vores virksomheder og borgere at komme hurtigt i gang med at bygge, og derfor prioriterer vi også området," siger borgmester i Hillerød Kirsten Jensen.

Afskaf bankgaranti Dansk Byggeri Nordsjælland gjorde kommunen opmærksom på, at virksomheder, der vil arbejde for kommunen, skal stille med en bankgaranti ved opgaver til kun 600.000 kroner. Og den ordning vil Dansk Byggeri godt have afskaffet.

"Det koster både tid og penge, hver gang en virksomhed skal i banken efter en garanti, samtidig med at det næsten koster kommunen flere penge at administrere garantien, end de reelt får ud af garantisystemet. En opgave til 600.000 kroner udløser op til 12.000 kroner i garanti et år efter arbejdet er afsluttet, hvis der sker fejl, eller virksomheden går konkurs. Det er først ved store opgaver, hvor der er noget på spil, at det giver mening. Derfor håber jeg, at Hillerød vil overveje først at stille krav om en bankgaranti ved opgaver til en million kroner eller derover," siger Jørgen Simonsen.

Borgmester Kirsten Jensen vil se på kommunens krav om bankgarantier - dog uden at give løfter om ændringer.

"Vi har haft en rigtig god samtale om erhvervsvenlighed, og det er netop derfor, at vi gerne vil mødes med repræsentanter fra de lokale virksomheder. Når vi får talt sammen, så forstår vi bedre hinandens udfordringer, hvilket også gør det nemmere for begge parter at imødekomme hinanden. Vi sætter stor pris på de virksomheder, der har valgt at slå sig ned i Hillerød Kommune," siger Kirsten Jensen i pressemeddelelsen.

