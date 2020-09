Danmarks-Samfundet opretter lokalkomité i Hillerød

Siden 1908 har Danmarks-Samfundet på et upolitisk grundlag arbejdet med at fortælle den retvisende historie om landets nationalsymbol: Dannebrog.

Nu afholdes der landet over en række informationsmøder, hvor interesserede får lejlighed til at sætte sig ind i de mange facetter, Danmarks-Samfundet arbejder med i det daglige.

"Et af de områder, vi vil have fokus på, er at skabe større opmærksomhed omkring store flagfester, vi tidligere i over 40 år, har holdt i slotsgården ved Frederiksborg Slot," udtaler Flemming H.R. Bang i en pressemeddelelse.