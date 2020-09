Lad os ikke skabe grundlag for flere konkurser i byggebranchen, skriver Lene Hvirgelholm. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: Vis, at vores arkitekturpolitik ikke er værdiløs

Hillerød Posten - 02. september 2020 kl. 05:00 Af Lene Hvirgelholm, Mellemvangen 12, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære byråd.

Det er nu, I skal vise, at vores arkitekturpolitik ikke er værdiløs.

Udvikleren Stender Projektudvikling ApS (Frederiksborg Amts Avis den 27. juli) vil presse kommunen til at lave lokalplan for Hestehaven i 2020 i stedet for 2029, som kommunen har planlagt.

Nu skal man stå fast på, at vi ikke begynder på flere projekter i Hillerød lige nu.

Vi har ikke råd til at binde flere penge i nye veje og skoler.

Vi har fået mange lejligheder i Hillerød til priser, normale lønmodtagere ikke har råd til.

Der står allerede flere bygninger, hvor alt ikke er lejet ud. Vi ønsker ikke spøgelsesbyggerier.

Lad os ikke skabe grundlag for flere konkurser i byggebranchen - det har samfundet og Hillerød Kommune ikke råd til.

Carsten Stender mener, at kommunen med respekt for sig selv skal være glade for, at der er nogen, der vil investere.

Borgerne i Hillerød vil gerne have, at kommunen udvikles i respekt for og samarbejde med borgerne.

Hvis hr. Stender ikke vil bygge i Hillerød senere, er der jo mange andre, der gerne vil.