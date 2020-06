Dan Riise og Mie Lausten vil gøre en ekstra indsats for bedre p-forhold i Hillerød midtby, skriver de i dette læserbrev. Arkivfoto

DEBAT: Vil have flere og bedre parkeringsmuligheder i midtbyen

Hillerød Posten - 08. juni 2020 kl. 08:03 Af Dan Riise (V), og Mie Lausten (S), henholdsvis formand og næstformand for Udvalget for arkitektur, byplanlægning og trafik

Vi vil gerne, at vi gør en ekstra indsats for bedre p-forhold i Hillerød by og for de turistbusser, der bringer gæster til Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Når vi får styrket vores by med et hotel på Markedspladsen, så betyder det samlet set færre p-pladser.

Derfor besluttede vi på udvalgsmødet onsdag d 3. juni at bede forvaltningen arbejde med at finde p-muligheder i bymidten, og her tænker vi på pladser, som ligger ud over dem, der tidligere er politisk behandlet.

Vi vil arbejde for at finde 50-70 flere P-pladser til bilister med ærinde til bymidten og 7-8 pladser til parkering af turistbusser på Markedspladsens sydlige del - til busser i museets åbningstid og bilister uden for museets åbningstid.

Arbejdet med at finde steder til mere bynær parkering kan gå i gang hurtigere, mens turistparkeringen på Markedspladsen må vente til byggeriet på pladsen tillader det. I mellemtiden opfordrer vi til, at museet i samarbejde med staten kan finde en midlertidig mulighed for at lade turistbusser holde ved Annaborg.

Når vi taler om bedre parkering taler vi også om, at Hillerød skal være en særlig attraktiv by for el-biler, og det kræver ladeinfrastruktur og måske reserverede p-pladser; private og kommunale investeringer i el-biler vil kunne gavne klima, handlen og turismen.

Vi foreslår, at p-fonden anvendes til fordel for mere parkering i bymidten, og vi ønsker at private p-ejere vil bakke op om et p-anvisningssystem til de mange private og til de noget færre kommunale p-pladser.

Vi er glade for, at der er gang i gode samtaler om, hvordan private p-huse kan tiltrække endnu flere til deres anlæg, som har god plads på nær i absolutte spidsbelastninger.

Vi synes, vi skylder hinanden, byen, de handlende og slottet en løsning på disse ting. Og håber også byrådet vil være enig.