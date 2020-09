Vesntre ville bl.a. finde pengene til den 50 millioner kroner dyre renovering af Grønnevang Skole i kommunens kassebeholdning, skriver Klaus Markussen.

DEBAT: Venstre: Der er andre muligheder end skattestigning

Hillerød Posten - 16. september 2020 kl. 15:50 Af Klaus Markussen (Venstre), viceborgmester, Frederiksværksgade 51, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre har været med til at forhandle mange gode elementer frem i det budgetforslag, der lå på bordet lørdag aften. Der er meget godt, vi kan se os selv i. Og de dele fortsætter vi selvfølgelig med at arbejde for.

Men vi kan ikke bede borgerne om at betale med en skattestigning. I Venstre ønsker vi, at byrådet undlader at hæve skatten for Hillerøds borgere. Den er i forvejen meget høj.

I stedet ville vi gerne have forhandlet videre for at finde en bred og solid politisk løsning mellem byrådets partier uden skattestigning. Det kunne være løsninger som blandt andet indebærer, at

En række anlæg i 2024 må vente med finansiering til næste budgetlægning - helt som der er tradition for ved budgetlægning i Hillerød byråd

Der er desværre ikke råd til nye projekter på kulturområdet i dette budget

Direktionen skal selv finde finansiering til ekstra indsatser og stillinger

De ekstraordinære indsatser for at fjerne PCB og skimmelsvamp på Grønnevang skole, afdeling Jespervej, foreslås finansieret af kommunekassen og ikke af skattestigninger.

Resultatet ville være en lavere kassebeholdning i en periode, indtil der er betalt for de helt ekstraordinære udgifter til renovering af PCP og skimmelsvamp på Grønnevang skole, afdeling Jespervej. I Venstre mener vi, at det er derfor, vi skal holde en kassebeholdning af en vis størrelse. Så vi kan imødegå store og helt uventede udgifter uden af hæve skatterne.

Det er Venstres samlede vurdering, særligt i en tid med økonomisk usikkerhed og afmatning på grund af Covid-19, at det ikke er hverken nødvendigt eller rimeligt, at det bliver dyrere at betale skat i Hillerød. Vi skal kunne håndtere budgetudfordringerne inden for den relativt store skattebetaling, som Hillerøds borgere i forvejen er pålagt. Vi skylder borgerne at vise dette hensyn.