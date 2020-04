Cyklistforbundet glæder sig over nye tiltag, som sikrer cyklisterne i Hillerød - men der er stadig huller at tage fat på i cykelstinettet. Arkivfoto

DEBAT: Utrygge huller i cykelstinettet

Hillerød Posten - 27. april 2020 kl. 16:01 Af Leni Blensø, cyklistforbundet Hillerød, Skovledet 175, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi vil gerne have flere ud at cykle - det er sundt, og det er det rigtige for miljø og klima. Og der er - som Ib Schacht Hansen (ISH) skriver i sit debatindlæg 23. april - heldigvis mange gode muligheder for at cykle i Hillerød. Men der er også 'huller' i cykelnettet, som gør det utrygt og farligt at cykle centrale steder i byen. Og det betyder desværre, at mange vælger cyklen fra. Og at forældre ikke tør lade deres børn cykle, hvis de skal forbi disse strækninger.

Derfor arbejder vi i Cyklistforbundet Hillerød for, at der kommer nogle gode løsninger for disse vigtige "missing links". Det er ikke nemt, men det er vigtigt. For det får flere ud at cykle, når man kan komme let og trygt omkring.

Løsningerne behøver ikke at være cykelstier, for som ISH skriver, så er der ikke plads til cykelsti på alle veje. Derfor er vi meget glade for, at Arkitektur-Byplan og Trafikudvalget (ABT) har besluttet at lave forsøg med cykelgade i Helsingørsgade/Østergade fra Bakkegade til parkeringshus i Østergade i tre måneder i denne sommer, se artikler i både Amtsavisen og Hillerød Posten i uge 17. På Milnersvejs øverste del kan cykelgade måske også bruges, når der nu ikke er plads til en god cykelsti. Banestien er i nogle tilfælde et godt alternativ til denne strækning. På Frederiksværksgade og Slotsgade fra Selskovvej til Frederiksborg Slot og Sdr. og Nordre Banevej ved stationen er der plads til cykelsti, og disse veje er også med i ABT's 7 vigtigste 'Missing Link' strækninger, se Amtsavisen fra 22/4. Langesvej har plads til cykelsti, og vejen kan ikke erstattes af Carlsbergvej.

Samtidig vil vi selvfølgelig også gerne have flere til at bruge de stier og cykelveje, der allerede er der. Det er derfor, vi arbejder for bedre skiltning, så det er let at bruge stierne. Og vi arrangerer hvert år nogle små eftermiddagscykelture, som går rundt på stierne i byen, så man kan lære gode, alternative cykelruter at kende.