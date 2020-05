Leyla Bas Svendsen er bekymret for, når hendes børn skal krydse Milnersvej via Banestien. Privatfoto

DEBAT: Usikre skoleveje i Hillerød C

Hillerød Posten - 04. maj 2020 kl. 15:54 Af Leyla Bas Svendsen, P. Mogensensvej 14, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en gammel traver - den har tidligere været oppe at vende i Hillerød Posten, og den er fortsat lige så aktuel som før.

Der er en farlig skolevej i Hillerød C. Den starter ud med at være tryg sti ved Frederiksgade (bag biblioteket). Pludselig stopper stien, og for at komme over på den igen, skal man over Milnersgade med to modsatgående vejbaner med susende biler og en smal helle i midten.

Der er hverken fodgængerovergang eller lysregulering. Det er helt op til bilisten at vurdere, om man vil stoppe, når man ser et barn i vejkanten, der nervøst kigger til begge sider, fordi barnet gerne vil krydse de trafikerede vejbaner, og barnet skal være hurtig og kigge til begge vejbaner, for det kan også være farligt at stå på den meget smalle helle med cyklen (hvis cyklen overhovedet kan være der!) og vente.

Det sker desværre også ofte, at bilisten slet ikke er klar over, at der står et barn i vejkanten som gerne vil krydse begge vejbaner, fordi bilisten kan have svært ved at se dette fx. pga. beplantning. Overgangen ligger endda lidt 'højt' på vejen, så bilisten får måske først set barnet, når bilisten allerede er meget tæt på overgangen, og derved måske ikke engang når at standse op.

Der er efterhånden en hel del børn, der bor i Hillerød C, og som enten går på Byskolen eller Marie Mørks skole, og banestien er stien, børnene benytter.

Jeg har næsten tilbøjelig til at kalde den en skolesti, men skolestier bør være sikre - denne sti er ikke sikker, for der sker noget dødsensfarligt ved Milnersgade overgangen.

Jeg bor i Hillerød C, og mine børn går på Marie Mørks Skole. Jeg er tryg ved at sende dem af sted på banestien, men meget utryg ved at lade dem krydse den farlige overgang ved Milnersvej.

Jeg skal ikke kloge mig på hvad præcis, der bør gøres ved denne overgang, men jeg sætter min lid til, at der findes nogle kloge hoveder på kommunen, der ønsker at sætte fokus på sikre skoleveje i Hillerød C. Det fortjener vores børn.