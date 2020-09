Knud P. Hansen foreslår en ny konstituering af bestyrelsen for Hillerød Forsyning inden næste valg. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Uroen omkring Hillerød Forsyning kan blive et demokratisk problem

Hillerød Posten - 08. september 2020 kl. 15:42 Af Knud P. Hansen, Ladegårdsvangen 8, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som bekendt går vi til byrådsvalg hver fjerde år, hvor den enkelte borger sætter sit kryds ud for den eller de personer, der har borgerens tillid. Inden valgene har der naturligvis været afholdt vælgermøder, hvor borgerne har haft lejlighed til at se og høre på alle "fordelene" ved at stemme på ham eller hende.

Sådan har det været i flere hundrede år, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. Det er jo en del af vores demokrati, som vi op til valgene er så stolte af!

Når borgerne efter valgene alligevel konstaterer urimeligheder, der grænser til det utilladelige, bliver forsøgt hemmeligholdt, og når de alligevel bliver opdaget af tilfældige borgere, ja, så bliver urimelighederne oveni købet forsvaret af vores folkevalgte, samtidig med at der indgives politianmeldelser m.m. Så er det filmen knækker for nogle, og vi oplever de såkaldte shitstorme, hvor debatten kommer helt ud af proportioner, og der opstår politikerlede.

Det næste, der kan ske, er imidlertid endnu værre. Vi kan risikere, at en stor del af de stemmeberettigede borgere ikke gider at gå ud og stemme fremover, da de jo oplever det stik modsatte af, hvad der blev lovet, hvilket naturligvis kan give et demokratisk problem?

En fornuftig løsning på de opståede problemer kunne imidlertid være en "ny konstituering" af bestyrelsen for Hillerød Forsyning - og naturligvis inden næste byrådsvalg! Så kunne man håbe, at der vil kunne opstå et tillidsforhold imellem vores folkevalgte og vælgerne om en så vigtig del af Hillerød som Hillerød Forsyning.