Pola Forchhammer håber, at nogle vil få uret oven på bodega Rosen til at fungere igen. Foto: Pola Forchhammer

DEBAT: Ur er gået i stå

For resten nogle af de nye bygninger i Hillerød er uæstetiske og passer ikke ind i byen. For eksempel den lige over for stationen og den nye Marie Mørk-bygning.