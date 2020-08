Det er ikke i orden at forsøge at kaste skylden på andre og udelade halvdelen af historien, skriver Hillerøds tidligere borgmester Dorte Meldgaard id ette debatindlæg. Arkivfoto

Artiklen: DEBAT: Tidligere borgmester: - Det er ikke i orden at forsøge at kaste skylden på andre

Sven Lynge skriver i et læserbrev, at der er flere aspekter i sagen om Hillerød Forsyning.

Det er der ganske givet. Men en af de sider, som Sven Lynge insinuerer i sit læserbrev, er, at jeg som tidligere borgmester havde indflydelse på, under hvilke betingelser direktøren i selskabet er blevet ansat. Sven Lynge har åbenbart ikke helt styr på, hvordan forsyningsselskaberne drives.

Sven Lynge, som tidligere har stillet op til byrådsvalget for Venstre, har fuldstændig styr på, hvem der var formand for Hillerød Forsyning (og borgmester), da den meget omtalte direktørkontrakt blev indgået. Han nævner dog ikke i sit læserbrev, at den nuværende formand for Hillerød Forsyning også var medlem af bestyrelsen dengang.