Hvorfor sætte 900.000 kroner af til fodboldprestigeprojekt, når man samtidig skal spare på de allermest svage og udsatte, skriver Hanne Hou på vegne af Hillerød Udsatteråd. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Talentudvikling samtidig med besparelser på de allermest svage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Talentudvikling samtidig med besparelser på de allermest svage

Hillerød Posten - 22. august 2020 kl. 17:28 Af Hanne Hou på vegne af Hillerød Udsatteråd, Hjortholmvej 8, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er flere, der var ved at tabe både næse og mund, da vi læste Frederiksborg Amts Avis den 19. august. FCN-talentklasse! Pris 900.000 kroner i årlig udgift.

Udsatterådet har lige færdiggjort høringssvar på budgetaftale 2021-24, hvor de stående udvalg er bedt om at finde besparelser på to procent, hvilket betyder en besparelse på 15 millioner på de allermest svage, syge, psykisk udfordrede mennesker i vores kommune. At støtte en meget smal ressourcestærk gruppe med 900.000 kroner årligt med det formål at understøtte fodbold og et nyt prestigebyggeri er en langsigtet og usikker plan, der her og nu tager midler fra de mest sårbare i kommunen. Det er med til at uddybe kløften mellem top og bund i vores kommune.

Udover de sociale besparelser bliver foreningslivet, bibliotek, Frivilligcenter, paragraf 18- og 79-midler til aktiviteter i foreningerne ligeledes udsat for besparelser. Der er hundredvis af frivillige, der gør en kæmpeindsats for at inkludere alle de mennesker, som af sig selv har svært ved at deltage i foreningslivet. 900.000 kroner årligt kunne gøre en stor forskel her.

Dansk Boldspil Union (DBU) har i pressen talt mod, at klubber skal fokusere så meget på talentudvikling. 12.000 børn under 12 år har forladt klubberne gennem de sidste seks år. Hovedbudskabet fra DBU på at vende udviklingen er, at børn skal have plads til at være børn og kunne lege og spille uden at tænke på sejre og mål.

Vi håber i det mindste, at DBUs udmelding er med til at ændre politikernes holdning, når politikerne i denne sag tilsidesætter hensynet til de mest udsatte mennesker i vores kommune.