Der findes kun ét borgerligt parti, og det er Nye Borgerlige, mener Jon S. Falch. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tak til Venstre i Hillerød Byråd... Eller ikke! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tak til Venstre i Hillerød Byråd... Eller ikke!

Hillerød Posten - 30. marts 2020 kl. 15:05 Af Af John S Falch, Brickasvej 17, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan kun takke Venstres byrådsmedlem Hanne Kirkegaard for på så eftertrykkelig vis at vise, at Venstre så afgjort ikke er et borgerligt parti.

Ikke alene mobber de og titulerer Nye Borgerliges Mette Thiesen med grove gloser, men de stemmer også for at spilde hele 4 millioner danske kroner på et vanvidsprojekt, hvor indvandrerkvinder skal lære at køre på cykel. Det er simpelthen skammeligt for ikke at bruge ordet umoralsk.

I samme skynding kan vi også nævne Dansk Folkeparti, der med deres støtte til vanvidsprojektet tydeliggør, at de heller ikke er et borgerligt parti. Nye Borgerlige var det eneste parti, der stemte imod og derfor blev Mette Thiesen behandlet, som hun gjorde.

Jeg håber, at Hillerøds borgere husker dette til kommunalvalget 2021, og hvis de er borgerlige, sætter deres kryds ved Nye Borgerliges kandidater.

Jeg lover, at jeg, når vi nærmer os valget, nok skal være på pletten og minde borgerne om Venstre og Dansk folkepartis svigt af borgerlig politik. For mig er der reelt kun et borgerligt parti tilbage i Hillerød, Nye Borgerlige.