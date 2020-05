DEBAT: Svar fra politiet: Hver eneste gang, vi kører udrykning, vurderer vi hændelsen

Som svar på Lasse Asps indlæg kan det oplyses, at grunden til udrykningskørslen var et færdselsuheld mellem en motorcykel og en bil.

Når et færdselsuheld anmeldes, er oplysningerne som regel sparsomme, og vi ved derfor ofte først, hvor alvorligt - eller ikke alvorligt - det er, når vi er fremme. På den baggrund vil politiet i visse situationer køre udrykningskørsel, hvor det efterfølgende ville kunne konstateres, at hændelsen ikke havde alvorlig karakter. Og det skøn skal der efter politiets opfattelse naturligt være plads til.

Politiet kan sagtens forstå, at udrykningskørsel kan virke voldsomt for andre trafikanter, og det er beklageligt, at Lasse Asp oplevede kørslen som vanvidskørsel.

Netop for at sikre den størst mulige sikkerhed for øvrige trafikanter i forbindelse med udrykningskørsel sker der løbende en særlig uddannelse af personalet i udrykningskørsel. Det sker blandt andet med det sigte, der skal være særlig opmærksomhed på omgivelserne under kørslen således, at kørsel med udrykning kan foregå med den størst mulige sikkerhed og hensyntagen til forholdene.