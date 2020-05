DEBAT: Svar fra borgmesteren: Vi kender ikke udfaldet af udbuddet af Horsevænget

(Svar på indlæg af Tue Tortzen, Enhedslisten)Salgssager bliver behandlet på lukkede dagsordener i byrådet, fordi vi skal stille dem, der byder på ejendommene, lige, og af hensyn til kommunens økonomiske interesse. Første gang sagen var på dagsordenen, blev byrådet spurgt, om det ville have et forslag om at arbejde hen imod et helt eller delvist salg. Byrådet bad om et forslag. Men allerede dér blev sagen lækket til pressen, selv om det er imod alle gældende regler.