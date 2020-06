DEBAT: Stop skrankepaveri og kassetænkning

Historien om 19-årige Rasmus, som ikke kan få bevilget en benprotese, forarger Mette Thiesen dybt, skriver hun.

Hillerød Posten - 09. juni 2020 kl. 14:24 Af Mette Thiesen, byrådsmedlem i Hillerød Kommune samt medlem af Folketinget for Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er virkelig trist over historierne om 19-årige Rasmus fra Hillerød. Lægerne opdagede ikke i tide, at Rasmus havde kræft i benet, så det blev amputeret. Nu har Hillerød Kommune bevilget en benprotese til ham, der ikke kan tåle vand.

Det skyldes, at kommunen - ifølge dem selv - ikke kan bevilge en protese, der kan tåle vand, bare fordi Rasmus vil ud at svømme. Men det er ikke kun derfor, at Rasmus ønsker en vandtæt protese.

Rasmus vil gerne kunne bade selv og passe sit fuldtidsjob i et cateringkøkken, og det er svært med en protese, der ikke kan tåle vand.

Men kommunen er ligeglad. De mener, at Rasmus bare kan finde en løsning i samarbejde med sin arbejdsgiver - vandtætte bukserne eksempelvis.

Jeg er byrådsmedlem i Hillerød Kommune, og da jeg hørte om sagen i BT, sendte jeg straks en kritisk mail til forvaltningen, der står bag beslutningen. Derudover har jeg haft besøg af Rasmus på Christiansborg, hvor jeg sidder som folketingsmedlem.

Rasmus' historie har forarget mig dybt. Vi har et af de højeste skattetryk i verden. Vi skal ikke acceptere, at danskere, der har brug for hjælp, bliver behandlet på den måde.

Det er langt fra første gang, at jeg er bekymret over kommunens måde at tolke Serviceloven på. Både børnehandicap- og voksenhandicapområdet sejler. Sådan ser det desværre ud i mange kommuner.

Der er simpelthen noget galt med systemet, når den form for kassetænkning og skrankepaveri forhindrer en ung mand i at få den hjælp, han har brug for.

I Nye Borgerlige vil vi sikre, at kommuner, der underkendes i Ankestyrelsen, pålægges at yde kompensation til den, de har snydt.

Danskere, der har brug for hjælp, skal hjælpes - ikke snydes. Vi danskere er en del af et værdifællesskab. Vi skal passe på dem, der har brug for hjælp.

Hillerød Posten har forelagt læserbrevet for Hillerød Kommune, men kommunen har ikke ønsket at skrive et svar til det.