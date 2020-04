Blandt andre Røde Kors' genbrugsbutik i Slotsgade er hårdt ramt af deres manglende indtjening under coronakrisen. Torsten Berg opfordrer til, at man støtter dem. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Støt de lokale genbrugsbutikker

Hillerød Posten - 14. april 2020 kl. 16:02 Af Af Torsten Berg, Bakkegade 2A, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Hillerøds genbrugsbutikker er et positivt og velkomment bidrag til byens liv, som vi må savne i disse tider. Frivillige medarbejdere plejer at sørge for, at du og jeg kan finde nyttige ting til hus og hjem og endda både festtøj og daglig beklædning til en rimelig pris. Der spares ressourcer til gavn for samfundet.

Hillerød Røde Kors' formand Bent Kauffmann redegjorde kort før påske for de store problemer, som lukningen medfører for dette positive initiativ. Huslejen forfalder, uagtet butikken er lukket. Tilsvarende gør sig sikker gældende for Kirkens Korshær, LUMI, IGEN og de øvrige lignende genbrugsbutikker. Regeringens hjælpepakker er ikke rettet mod at hjælpe her.

Men vi kunder, der for tiden må undvære vores gode genbrugsbutikker med de venlige medarbejdere, kan da støtte dem - måske med det beløb, som vi ellers ville have brugt - så vi atter har dem, når de får lov til at åbne igen.

Hillerød Røde Kors har konto, reg. nr. 3543 og kontonummer 354315821. De andre veldædige organisationers konto kan du sikkert finde på nettet eller få oplyst hos de ansvarlige.