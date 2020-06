Vi bør støtte den kinesiske restaurant på Københavnsvej for at støtte den under coronakrisen, mener Visti Christensen. Arkivfoto: Adobe Stock

DEBAT: Støt China Restaurant i coronakrisen

Mange bør igen besøge stedet, som vi nødigt skulle miste. Deres fremragende luksusbuffet til en meget rimelig pris fortjener det. Og i en tid, hvor regeringen holder hånden både over og under alverdens ting, skal man huske på, at kinesere og vietnamesere, der har slået sig ned i Danmark, altid har sat en ære i at klare sig selv. Fra første færd. Kineseren får ikke statsstøtte.