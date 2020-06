Vi er nødt til at adskille regn- og spildevand, skriver Tue Tortzen fra Enhedslisten. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Spildevand og miljø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Spildevand og miljø

Hillerød Posten - 20. juni 2020 kl. 17:09 Af Tue Tortzen, byrådsmedlem (Enhedslisten) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak til Jørgen Nielsen og Danmarks Naturfredningsforening for et godt og sagligt indlæg om kloaksystemet og vores vandmiljø.

Vi er nødt til at adskille regn- og spildevand, hvis vi skal undgå, at blandet spildevand løber ud i åer og søer, når det regner.

Der går alt for megen energi med at pumpe regnvand fra Nødebo, Gadevang, Skævinge og de andre mindre bysamfund ud til det nye rensningsanlæg.

Processerne i rensningsanlægget er dårligere, når der er for meget regnvand - "suppen" bliver for tynd til, at bakterierne kan omsætte den effektivt.

Regnvandet skal ud i naturen - åer, søer-lavninger-faskiner eller nedsivning.

Spildevandsplanen skal ændres, så alt spildevand holdes for sig selv i lukkede kloakker.

Det er prisværdigt, at der bliver lavet en "kommunikationsstrategi", som har til formål at få alle grundejere til at tilslutte sig frivilligt. Mange mennesker kan godt se det fælles ansvar, og jo bedre man forklarer sagen, jo flere vil gå med.

Men det er ikke godt nok, når andre ikke tilslutter sig, det er urimeligt over for den halvdel af borgerne, som allerede har separatkloakeret - og for de nye som tilslutter sig.

De meget store fællesomkostninger betales af alle over spildevandsafgiften.

Siden først i 90'erne har Hillerød kommune krævet, at alt nybyggeri separatkloakeres.

De fleste kloakker, som er mere end 30 år gamle, skal alligevel udskiftes inden for de næste 10 år, så udgiften kommer alligevel. Det er bare meget billigere at lave arbejdet på en hel vej ad gangen og så kommer virkningen med det samme - i stedet for at andre skal vente på, at de sidste slutter sig på.

Indbyggertallet vokser, og nye virksomheder kommer til med behov for rensning.

Vi må - heldigvis - kun udlede en bestemt mængde næringsstoffer fra kommunen - den bedste og billigste måde er at undgå, at spildevandet løber udenom det nye fine rensningsanlæg.